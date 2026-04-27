Anoia Turisme llança un concurs mensual per guanyar el joc de taula Terra de Castells
La proposta busca dinamitzar les visites al patrimoni medieval mitjançant una dinàmica de cerca de premis
Ruben Costa
Anoia Turisme ha posat en marxa un concurs mensual amb el qual es poden guanyar exemplars del joc de taula "Terra de Castells". L’acció forma part de les estratègies de promoció del patrimoni medieval de la comarca i de foment del turisme de proximitat.
El concurs consisteix en la localització de vals regal amagats en diferents castells de l’Anoia. Cada mes s’hi amaguen dos vals en un castell concret, que es poden bescanviar per una còpia del joc. Les persones participants han de seguir les pistes que es publiquen als canals digitals d’Anoia Turisme, principalment a Instagram (@anoiaturisme), i desplaçar-se fins al castell indicat per intentar trobar el val. Els vals inclouen les instruccions per recollir el premi i tenen validesa fins a final de mes.
Segons l’organització, l’objectiu de la iniciativa és incentivar la visita als castells de la comarca i promoure el coneixement del patrimoni medieval mitjançant una proposta de caràcter lúdic i participatiu. El joc "Terra de Castells", impulsat pel Consell Comarcal de l’Anoia, se situa en l’any 1000 i proposa un recorregut per la història i el patrimoni del territori. El producte també es pot adquirir a llibreries i establiments d’Igualada en cas de no resultar guanyador del concurs.
