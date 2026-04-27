Balanç positiu en la Jornada de Portes Obertes del Campus Universitari d’Igualada-UdL

La nova edició va rebre més de 400 persones que van venir a conèixer l’oferta formativa i les instal·lacions del campus

Jornada de Portes Obertes Campus Universitari d’Igualada-UdL

Jornada de Portes Obertes Campus Universitari d’Igualada-UdL / CAMPUS UNIVERSITARI IGUALADA-UDL

La Jornada de Portes Obertes del Campus Universitari d’Igualada-UdL que va tenir lloc aquest dissabte 25 d’abril, va comptar amb una gran afluència de públic. Els més de 400 participants, assistents a les sessions informatives, van poder conèixer de primera mà l’oferta formativa per al curs 2026/2027 i les instal·lacions del campus.

A l’edifici del Pla de la Massa es van presentar els graus en Enginyeria en Organització Industrial i Logística, Enginyeria Química, Enginyeria Informàtica, el Doble Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística i Administració i Direcció d’Empreses (ADE), així com el Grau en Administració i Direcció d’Empreses (ADE). També es va donar a conèixer la possibilitat de cursar al Pla de la Massa els dos primers cursos de les enginyeries industrials comuns entre Igualada i Lleida, i acabar de cursar les titulacions d'Enginyeria Mecànica, Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica i Enginyeria de l’Energia i Sostenibilitat al campus de Cappont de Lleida.

A l’edifici de Ciències de la Salut es va presentar el Grau en Infermeria i el Doble Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Fisioteràpia. Els assistents també van poder visitar el 4D Health Innovation Simulation Center, centre de simulació clínica de referència en la formació pràctica de l’àmbit sanitari.

El coordinador i delegat de la Rectora als Campus Igualada i Pirineus de la UdL, Grau Baquero, va donar la benvinguda als assistents explicant el creixement que ha fet el centre igualadí assolint la xifra del miler d’estudiants, i remarcant la bona posició que ocupa la UdL en els rànquings independents universitaris.

Baquero també va remarcar “l’alta demanda laboral dels estudis que s’hi imparteixen, i la prova és que la major part dels estudiants d’enginyeria acaben els estudis havent trobat feina”. Pel que fa al nou itinerari “Lleida-Igualada” del grau en Medicina, el coordinador va explicar que estan en tràmit d’aprovació i es preveu que puguin sortir a la llista de preinscripció universitària.

Durant tota la jornada, el professorat i els equips acadèmics van atendre personalment les famílies i els futurs estudiants, resolent dubtes i oferint informació detallada sobre les titulacions i la vida universitària al campus.

