Castellolí finalitza dues obres urbanes per millorar el Passeig de la Riera i l’Avinguda de la Unió

Les actuacions han permès remodelar dos espais clau del municipi amb millores en accessibilitat, seguretat i convivència veïnal

Finalització d'obres, Passeig de la Riera

Finalització d'obres, Passeig de la Riera / Arxiu particular

Ruben Costa

Manresa

L'Ajuntament de Castellolí ha donat per finalitzades dues obres urbanes que han suposat la remodelació del Passeig de la Riera i la reurbanització de l'Avinguda de la Unió. Les actuacions formen part del pla de modernització dels espais públics del municipi.

Al Passeig de la Riera s’han dut a terme treballs d’enjardinament al llarg de tot el recorregut, renovació del mobiliari urbà i instal·lació d’una nova il·luminació per millorar la visibilitat i la seguretat nocturna. També s’ha habilitat un pas de vianants a nivell a l’altura de l’Embut i s’ha iniciat la licitació per a la pavimentació amb asfalt fred, que es preveu completar en els pròxims mesos.

Segons el regidor d’Urbanisme, Vicenç Serra, el passeig “ofereix ara un espai més tranquil i accessible, amb millor il·luminació i zones enjardinades que poden ser utilitzades pel veïnat”. Pel que fa a l’Avinguda de la Unió, l’actuació ha permès ampliar l’espai destinat a vianants i millorar la connexió entre diferents punts del nucli urbà. L’obra incorpora mesures per reduir la velocitat dels vehicles i afavorir la convivència entre el trànsit i l’ús ciutadà de l’espai públic. El nou espai inclou zones pensades per a activitats familiars, jocs infantils i trobades veïnals.

Notícies relacionades

Segons el consistori, aquestes intervencions responen a la voluntat d’adaptar el municipi al creixement poblacional i millorar la qualitat dels espais públics. Amb aquestes actuacions, Castellolí continua amb el procés de transformació urbana orientat a fer el municipi més segur, accessible i pensat per a l’ús de la ciutadania.

  1. Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any
  2. Mor una persona mentre pujava les escales cap al monestir de Montserrat
  3. Els experts en fisiologia coincideixen: Kilian Jornet és un dels humans més extraordinaris
  4. Caminar cada dia està bé, però als 55 anys el cos et demana una altra cosa
  5. La història darrere dels joves que sí que han pogut comprar un habitatge: 'Vaig necessitar l’aval de la meva família per aconseguir la hipoteca
  6. Protecció Civil alerta de tempestes fortes aquest diumenge a la tarda a la Catalunya central
  7. Els Mossos detenen un home per apunyalar-ne un altre a Gironella
  8. El president Illa i els consellers, al Monestir de Sant Benet: 'M'hi vaig casar el 2013

Castellolí finalitza dues obres urbanes per millorar el Passeig de la Riera i l’Avinguda de la Unió

Castellolí finalitza dues obres urbanes per millorar el Passeig de la Riera i l’Avinguda de la Unió

El 46564, primer premi de la Grossa de Sant Jordi 2026

El 46564, primer premi de la Grossa de Sant Jordi 2026

Igualada acull una jornada per debatre el futur de la mobilitat amb la sessió “les bases d'un pla ferroviari per a Catalunya”

Igualada acull una jornada per debatre el futur de la mobilitat amb la sessió “les bases d'un pla ferroviari per a Catalunya”

Gósol sotmet a consulta popular un projecte per construir una planta embotelladora

Gósol sotmet a consulta popular un projecte per construir una planta embotelladora

Mor el conductor d’un cotxe en un xoc frontal amb una autocaravana a l'N-340 a Roda de Berà

Mor el conductor d’un cotxe en un xoc frontal amb una autocaravana a l'N-340 a Roda de Berà

Virginia Fuster (Caixabank): «La regla fonamental seria aplicar sempre el sentit comú»

Virginia Fuster (Caixabank): «La regla fonamental seria aplicar sempre el sentit comú»

El tercer atemptat contra Trump posa en qüestió el Servei Secret dels EUA i els protocols de seguretat

El tercer atemptat contra Trump posa en qüestió el Servei Secret dels EUA i els protocols de seguretat

Lleó XIV es reuneix amb la primera dona cap de l’Església anglicana: "Seria un escàndol si no treballem per superar les nostres diferències"

Lleó XIV es reuneix amb la primera dona cap de l’Església anglicana: "Seria un escàndol si no treballem per superar les nostres diferències"
