Castellolí finalitza dues obres urbanes per millorar el Passeig de la Riera i l’Avinguda de la Unió
Les actuacions han permès remodelar dos espais clau del municipi amb millores en accessibilitat, seguretat i convivència veïnal
Ruben Costa
L'Ajuntament de Castellolí ha donat per finalitzades dues obres urbanes que han suposat la remodelació del Passeig de la Riera i la reurbanització de l'Avinguda de la Unió. Les actuacions formen part del pla de modernització dels espais públics del municipi.
Al Passeig de la Riera s’han dut a terme treballs d’enjardinament al llarg de tot el recorregut, renovació del mobiliari urbà i instal·lació d’una nova il·luminació per millorar la visibilitat i la seguretat nocturna. També s’ha habilitat un pas de vianants a nivell a l’altura de l’Embut i s’ha iniciat la licitació per a la pavimentació amb asfalt fred, que es preveu completar en els pròxims mesos.
Segons el regidor d’Urbanisme, Vicenç Serra, el passeig “ofereix ara un espai més tranquil i accessible, amb millor il·luminació i zones enjardinades que poden ser utilitzades pel veïnat”. Pel que fa a l’Avinguda de la Unió, l’actuació ha permès ampliar l’espai destinat a vianants i millorar la connexió entre diferents punts del nucli urbà. L’obra incorpora mesures per reduir la velocitat dels vehicles i afavorir la convivència entre el trànsit i l’ús ciutadà de l’espai públic. El nou espai inclou zones pensades per a activitats familiars, jocs infantils i trobades veïnals.
Segons el consistori, aquestes intervencions responen a la voluntat d’adaptar el municipi al creixement poblacional i millorar la qualitat dels espais públics. Amb aquestes actuacions, Castellolí continua amb el procés de transformació urbana orientat a fer el municipi més segur, accessible i pensat per a l’ús de la ciutadania.
