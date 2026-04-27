La Festa’l Riu aplega un miler de persones per reivindicar la recuperació del riu Anoia
La quarta edició de la jornada, celebrada entre Igualada, Montbui i Vilanova del Camí, combina activitats lúdiques i conscienciació ambiental
Ruben Costa
La quarta edició de la Festa’l Riu va reunir aquest diumenge prop d’un miler de persones al riu Anoia, al seu pas pels municipis d’Igualada, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí. La jornada, organitzada per les entitats Per la Conca i Anoia pel Clima, va destacar per l’alta participació i la implicació ciutadana.
Al llarg del dia, es van programar diverses activitats amb el riu com a eix central, com tallers ambientals, espais de joc infantil, xerrades divulgatives, un dinar popular i una fira de paradistes. Les propostes tenien com a objectiu donar a conèixer el valor natural del riu, així com els reptes ambientals que afronta. Durant la jornada també es van explicar els detalls del conveni de custòdia fluvial amb l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), que les entitats organitzadores estan ultimant per millorar la gestió i conservació del riu. Des de l’organització han valorat positivament la participació i han assenyalat que “un miler de persones han pogut gaudir de manera excepcional del riu Anoia i observar de prop el greu estat en què es troba”. En aquest sentit, han remarcat la voluntat de continuar treballant per aconseguir “un riu Anoia net i viu”.
Anoia pel Clima ha insistit en la necessitat d’una implicació col·lectiva per avançar en la recuperació del riu. L’entitat destaca que, més enllà de les eines de gestió com la custòdia fluvial, cal adoptar bones pràctiques des de l’àmbit domèstic i comptar amb la col·laboració de tots els agents implicats. La jornada va ser possible gràcies a la participació de voluntaris, talleristes i paradistes, així com a la presència de representants municipals de Vilanova del Camí i Santa Margarida de Montbui. Nascuda l’any 2022, la Festa’l Riu es consolida com una iniciativa de sensibilització i reivindicació per a la defensa del riu Anoia, amb l’objectiu de promoure la seva conservació i millorar la qualitat ambiental i social del territori.
