Igualada acull una jornada per debatre el futur de la mobilitat amb la sessió “les bases d'un pla ferroviari per a Catalunya”
El debat al municipi anoienc tindrà lloc el pròxim 6 de maig a les 19 h a l’Ateneu Igualadí i plantejarà la pregunta de fons: quin sistema ferroviari necessita Catalunya per afrontar els reptes de futur?
Regió7
La localitat d’Igualada es converteix en escenari d’un debat estratègic sobre el futur de la mobilitat a Catalunya. La jornada “les bases d’un pla ferroviari per a Catalunya” reunirà experts per plantejar la pregunta de fons: quin sistema ferroviari necessita Catalunya per afrontar els reptes del futur?
La sessió es realitzarà el pròxim 6 de maig a les 19 h a la sala de socis de l’Ateneu Igualadí. Aquesta arriba en un moment marcat per la saturació de les infraestructures actuals i la necessitat de repensar el model territorial.
La trobada coincideix amb la reactivació del debat sobre grans infraestructures com l’Eix Transversal Ferroviari, una proposta que podria redefinir la connectivitat del país i reduir la dependència de Barcelona com a únic node central. Aquest escenari situa el tema ferroviari en el centre de l’agenda política, econòmica i territorial.
La jornada, impulsada pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i l’Associació d’Arquitectes al Servei de l'Administració Pública, oferirà una mirada tècnica i independent per obrir el debat a professionals, institucions i ciutadania
A més, la celebració d’aquesta jornada a Igualada no és casual. El territori fa anys que reclama millores estructurals en la seva connexió ferroviària, i aquest acte el posiciona com a veu activa en la definició del futur mapa ferroviari català.
