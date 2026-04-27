L’E-bike Anoia Terra de Castells arriba a la Vall de Carme amb cinc rutes per a tots els nivells
La jornada del 10 de maig combinarà cicloturisme, patrimoni i gastronomia entre Carme, Orpí, Miralles i la Llacuna
Ruben Costa
El Consell Comarcal de l’Anoia, a través d’Anoia Turisme, organitza una nova edició de l’E-bike Anoia Terra de Castells, una proposta de cicloturisme amb bicicleta elèctrica que tindrà lloc el pròxim 10 de maig a la Vall de Carme. La sortida es farà a les 9:00 hores des de l’espai municipal de Cal Flo, a Carme.
Després de dues edicions celebrades a l’Alta Anoia i a les Valls de l’Anoia, la iniciativa es trasllada enguany a un entorn natural que inclou els municipis de Carme, Orpí, Santa Maria de Miralles i la Llacuna. El recorregut permetrà descobrir un paisatge variat, amb zones boscoses i fondalades verdes combinades amb espais més oberts.
L’activitat ofereix cinc rutes adaptades a diferents nivells. D’una banda, hi ha dues opcions més accessibles, curta i llarga, que transcorren per pistes forestals. De l’altra, s’han programat tres recorreguts tècnics, soft, estàndard i llarg, amb trams de corriol i major exigència física.
Durant la jornada, els participants faran una parada a Santa Maria de Miralles, on se servirà un esmorzar amb productes de proximitat del Parc Agrari de la Conca d’Òdena, incloent coques de recapte elaborades per l’obrador Cal Pixallits. La ruta finalitzarà novament a Carme amb un vermut i visites teatralitzades que conduiran els participants fins al Centre d’Interpretació dels Paraires.
El preu de la inscripció és de 25 euros i inclou una armilla commemorativa, l’esmorzar, el vermut i la visita guiada. Les places són limitades i la inscripció es pot formalitzar a través del web de l’organització. L’esdeveniment forma part dels projectes Anoia E-bike Land i Anoia Terra de Castells, amb l’objectiu de promoure el turisme actiu i sostenible a la comarca. Compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i dels ajuntaments dels municipis participants.
