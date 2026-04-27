L’Institut Pere Vives i Vich d’Igualada acull cinc tallers d’educació mediàtica pel Dia de la Llibertat de Premsa

Alumnes de 3r d’ESO participen en el programa EduMèdia per reforçar l’esperit crític davant la desinformació

EduMèdia amb Dani Perona / Arxiu particular

Ruben Costa

Manresa

L’Institut Pere Vives i Vich d’Igualada acollirà aquest dimarts cinc tallers d’educació mediàtica adreçats a alumnes de 3r d’ESO, en el marc del programa EduMèdia i coincidint amb la commemoració del Dia Mundial de la Llibertat de Premsa, que se celebra el 3 de maig.

Les sessions tenen com a objectiu dotar els estudiants d’eines per interpretar l’actual entorn informatiu, marcat per la proliferació de continguts falsos, manipulats o descontextualitzats. Durant els tallers, es treballaran aspectes com la construcció de les notícies, els criteris del treball periodístic i els mecanismes de verificació de la informació. El degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Joan Maria Morros, ha destacat la importància d’aquestes iniciatives i ha afirmat que “el nostre compromís és garantir que els joves sàpiguen entendre, qüestionar i verificar la informació que reben”. En aquest sentit, ha subratllat la necessitat de reforçar la resiliència davant la desinformació i promoure l’esperit crític.

Els tallers també abordaran conceptes com la infoxicació i el paper de la intel·ligència artificial en la generació de continguts, així com la importància de mantenir una dieta mediàtica equilibrada. El programa EduMèdia, impulsat pel Col·legi de Periodistes de Catalunya amb el suport de la Comissió Europea i l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, treballa des del 2009 per fomentar l’educació mediàtica als centres educatius. Amb aquesta iniciativa, l’Institut Pere Vives i Vich se suma a les activitats per promoure una ciutadania crítica i ben informada, considerada clau per garantir una premsa lliure i plural.

