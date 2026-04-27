L’Oficina Jove de l’Anoia organitza l’escape room “Europa Quest+” per apropar les oportunitats europees als joves
L’activitat tindrà lloc el 7 de maig amb dues sessions al Casal de Joves de Masquefa
Ruben Costa
L’Oficina Jove del Consell Comarcal de l’Anoia, amb el suport de la Diputació de Barcelona, ha programat per al pròxim 7 de maig l’activitat “Europa Quest+”, un escape room amb finalitat educativa que tindrà lloc al Casal de Joves de Masquefa, dins el complex La Fàbrica Rogelio Rojo.
L’activitat es desenvoluparà en dos torns, de 17:00 a 18:00 h i de 18:00 a 19:00 h, i s’adreça a joves de la comarca amb l’objectiu de donar a conèixer les diferents oportunitats de mobilitat, formació i voluntariat que ofereix la Unió Europea. La proposta, dinamitzada per La Víbria Intercultural, s’emmarca en la commemoració del Dia d’Europa i planteja una aproximació lúdica a programes europeus a través de la resolució de reptes. Durant l’activitat, els participants treballaran continguts relacionats amb iniciatives com el Cos Europeu de Solidaritat, els intercanvis juvenils, els cursos de formació, el programa DiscoverEU i altres projectes vinculats a Erasmus+.
Segons l’organització, l’objectiu és facilitar el coneixement d’aquestes iniciatives i orientar els joves perquè puguin identificar opcions ajustades als seus interessos i necessitats.
Per participar-hi, és necessari fer inscripció prèvia, que es pot tramitar a través del perfil d’Instagram del Casal de Joves de Masquefa. Amb aquesta acció, el Consell Comarcal de l’Anoia reforça la difusió dels programes europeus entre la població jove i promou l’accés a experiències de mobilitat internacional.
