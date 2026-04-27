Més de 400 joves s'interessen per fer estudis a la UdL d'Igualada
La universitat va obrir els dos centres, al Pla de la Massa i al passeig Verdaguer, per exposar als joves i les seves famílies l'oferta per al proper curs
Regió7
El Campus Universitari d’Igualada-UdL va rebre aquest darrer dissabte més de 400 joves que volien conèixer el tant l'oferta formativa com el campus d'Igualada, amb edificis repartits entre el Pla de la Massa i el Passeig Verdaguer. La xifra de més de 400 joves ha estat molt ben valorada per la mateixa direcció de la universitat.
Els visitants van poder conèixer de primera mà l’oferta formativa de la Universitat de Lleida al campus igualadí per al curs 2026/2027, així com les instal·lacions dels dos edificis universitaris. A l’edifici del Pla de la Massa es van presentar els graus en Enginyeria en Organització Industrial i Logística, Enginyeria Química, Enginyeria Informàtica, el Doble Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística i Administració i Direcció d’Empreses (ADE), així com el Grau en Administració i Direcció d’Empreses (ADE). També es va donar a conèixer la possibilitat de cursar al Pla de la Massa els dos primers cursos de les enginyeries industrials comuns entre Igualada i Lleida, i acabar de cursar les titulacions d'Enginyeria Mecànica, Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica i Enginyeria de l’Energia i Sostenibilitat al campus de Cappont de Lleida.
A l’edifici de Ciències de la Salut es va presentar el Grau en Infermeria i el Doble Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Fisioteràpia. Els assistents també van poder visitar el 4D Health Innovation Simulation Center, centre de simulació clínica de referència en la formació pràctica de l’àmbit sanitari.
El coordinador i delegat de la Rectora als Campus Igualada i Pirineus de la UdL, Grau Baquero, va donar la benvinguda als assistents explicant el creixement que ha fet el centre igualadí, que aquest curs ha assolit la xifra del miler d’estudiants, i remarcant la bona posició que ocupa la UdL en els rànquings independents universitaris, fet que demostra el bon nivell acadèmic de la universitat. Baquero també va remarcar “l’alta demanda laboral dels estudis que s’hi imparteixen, i la prova és que la major part dels estudiants d’enginyeria acaben els estudis havent trobat feina”. Pel que fa al nou itinerari “Lleida-Igualada” del grau en Medicina, el coordinador va explicar que estan en tràmit d’aprovació i es preveu que puguin sortir a la llista de preinscripció universitària. Els joves van ser atesos per professors i equips acadèmics.
La direcció del campus ha destacat "la participació i l’interès mostrat pels assistents". L’activitat s’emmarca en un context de creixement sostingut del Campus Universitari d’Igualada-UdL, que aquest curs ja ha superat el miler d’estudiants i té com a objectiu consolidar aquesta xifra de cara al curs vinent, amb la voluntat de continuar creixent en els pròxims anys.
- Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any
- Mor una persona mentre pujava les escales cap al monestir de Montserrat
- Els experts en fisiologia coincideixen: Kilian Jornet és un dels humans més extraordinaris
- Caminar cada dia està bé, però als 55 anys el cos et demana una altra cosa
- La història darrere dels joves que sí que han pogut comprar un habitatge: 'Vaig necessitar l’aval de la meva família per aconseguir la hipoteca
- Protecció Civil alerta de tempestes fortes aquest diumenge a la tarda a la Catalunya central
- Els Mossos detenen un home per apunyalar-ne un altre a Gironella
- Gaià es troba en una situació administrativa molt crítica i preocupant