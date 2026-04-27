El Rec.0 prepara una edició que mira cap al productor local
El festival reunirà més de cent marques, una àmplia agenda cultural i la implicació d’empreses i talent local en la seva 30a edició
El Rec.0 s'acosta al producte local en la trentena edició del festival comercial en la que participen marques de primer nivell per oferir els seus estocs de temporades. Del 6 al 9 de maig, un nou festival de botigues efímeres al barri industrial del el barri del Rec d’Igualada. El festival de pop-up stores de moda, dues vegades l’any, transforma els antics carrers d'emrpeses tèxtils i d'adoberia en un escenari de creativitat, compres, gastronomia i cultura.
Hi haurà més de 100 marques participant Aquesta primavera, el festival celebrarà la seva 30a edició amb més de cent marques, una àmplia oferta gastronòmica i un programa d’activitats gratuïtes que reforça el vincle del Rec.0 amb el territori i amb el talent de proximitat.
El Rec.0 també tornarà a comptar amb la presència de firmes del territori com la igualadina BUFF, amb el seu reconegut headwear i col·leccions tècniques de muntanya; Sita Murt, marca històrica que continua reivindicant l’elegància del punt; Punto Blanco, referent en moda íntima; així com Munich, Duuo, Boxley, Micu Micu, Messcalino, Jordi Rafart, Morera, Elise et Sardine, Lia Swimwear o Núria Morera. També hi seran les marques de complements, Maral Joies, Nona Bcn, Solka o Omnea totes vinculades a l’Anoia i al seu entorn industrial. I, com sempre, altres maques internacionals que seran presents al Rec.0 gestionades per empreses igualadines, com Pepe Jeans, Compañía Fantàstica o Replay.
Més enllà de la moda, els organitzadors del festival ressalten que tornen a apostar per una experiència cultural viva i oberta a la ciutat. La programació cultural d’aquesta edició "reforça el Rec.0 com un espai on el talent local té un paper central i on joves promeses igualadines com Dolça Prat o Mar&Sons, poden trobar escenari i projecció", indiquen.
La música de proximitat també hi serà present amb actuacions de l’alumnat de l’Escola Conservatori municipal de música d’Igualada i de Vilamúsics, en una programació que vol reflectir la vitalitat cultural de la ciutat i convertir el Rec.0 en un aparador del talent emergent i local. A aquesta aposta s’hi suma també el fet que totes les sessions de DJ del festival aniran a càrrec de DJs d’Igualada, repartits pels diferents escenaris del circuit al llarg dels quatre dies. La programació cultural també inclou un Micro obert poètic, amb la col·laboració del grup d’Amics Poètics Gal·làctics, una visita guiada sobre la història d’Igualada i del Rec, a càrrec de Miquel Vila, i swing itinerant amb l’associació Swing Anoia, entre d’altres.
Aquesta edició, a més, incorpora 080_La Galeria, un nou espai de creadors i artesans de Catalunya que amplia la proposta del Rec.0 més enllà de la moda i reforça la seva dimensió creativa i experiencial, on també hi haurà presència d’artesans anoiencs.
Un altre dels espais que mostra el talent local és el “Pell del Rec”, un petit mercat d’artesans i dissenyadors vinculats al Leather Cluster Barcelona, ubicat a l’Adoberia Bella, que acull marques i creadors que treballen amb pell adobada al mateix barri com Platadepalo, Leather Hug Belts, Puntotres, La Gaspar, i Carner Barcelona. "L’espai és un homenatge viu al passat industrial del Rec i una mostra de com l’ofici de l’adob i la pell continua actiu a Igualada, avui amb una mirada contemporània i sostenible", mantenen des de l'organització.
El poliesportiu de la Divina Pastora, a la baixada de Sant Nicolau, acollirà l’espai Made.igd, impulsat per l’Ajuntament d’Igualada i Igualada Comerç. Aquest espai reuneix comerços i marques de la ciutat que aprofiten el festival per connectar amb el públic visitant i mostrar la vitalitat del comerç de proximitat.