L'Ajuntament de Vilanova intenta recuperar uns pisos municipals que han estat ocupats
El govern els havia rehabilitat i assegura que tenia previst destinar-los a famílies en situació de necessitat social
L’Ajuntament de Vilanova del Camí ha vist com aquesta setmana han estat ocupats uns pisos deshabitats, de titularitat municipal, que assegura que ha rehabilitat i que volia destinar a habitatge per a necessitats socials. El govern de Vilanova, que encapçala la socialista Noemí Trucharte, explica en un comunicat que "ha tingut coneixement recent de l’ocupació irregular dels habitatges municipals situats al carrer Girona, un edifici de sis pisos que el consistori va adquirir i rehabilitar amb l’objectiu de destinar-lo a polítiques d’habitatge assequible per a la ciutadania".
Ha expressat la voluntat de recuperar aquests pisos per a les necessitats especificades i ha assegurat que "des del primer moment, el consistori ha activat els mecanismes corresponents i està treballant de manera coordinada amb els serveis de seguretat i els òrgans competents de l’àmbit judicial per analitzar la situació i actuar amb la màxima diligència possible, sempre dins del marc legal vigent". Una actuació de la policia per treure els okupes és una de les possibilitats.
L’Ajuntament subratlla que "la prioritat és garantir la recuperació dels habitatges per tal de complir la seva funció social i posar-los a disposició de les persones i famílies que en necessiten, d’acord amb els criteris d’accés establerts" i ha anunciat que mantindrà una comunicació discreta per no entorpir les accions policials i polítiques. Vilanova del Camí reafirma el seu compromís ferm amb les polítiques públiques d’habitatge i amb la defensa de l’interès general, i continuarà treballant amb rigor i responsabilitat per restablir la normalitat en aquest equipament municipal.
