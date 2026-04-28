Moixiganguers celebra l'aniversari amb castells d'alta complexitat
La colla castellera igualadina descarrega la gamma alta de vuit a la plaça Pius XII i els grups convidats també mostren un alt nivell
Regió7
Els Moixiganguers d’Igualada celebren la Diada del XXXI Aniversari mostrant un alt nivell. Van descarregar un 3 de 8, la torre de 8 folrada en segona ronda i van acabar amb un 7 de 8. L'actuació va tenir lloc diuemenge, a la plaça Pius XII, acompanyats pels Nens del Vendrell, Capgrossos de Mataró i els Castellers de Lleida.
Després d’homenatjar als Nens del Vendrell pel seu centenari, amb un quadre del seu primer 4 de 8, va iniciar la diada amb una ronda de pilars conjunts a on, els morats, van fer cinc pilars de quatre. A la primera ronda, els Moixiganguers van descarregar el 3d8, seguits dels Castellers de Lleida, que van descarregar el primer 4d8 de la temporada; els Nens del Vendrell van agafar el relleu amb el 7d7 i tancaven ronda els Capgrossos de Mataró descarregant el 5d7.
A la segona ronda, els igualadins treien múscul descarregant la torre de vuit folrada amb alguns canvis al tronc. Els de ponent va descarregar el 5d7; i tant els del Vendrell com els de Mataró portaven a plaça el carro gros -4d8-.
La tercera ronda va començar amb amplitud, amb uns igualadins que descarregaven el set de vuit i culminaven així la seva diada executant la gamma alta de vuit. Els Castellers de Lleida continuaven descarregant el 4d7a, seguit dels Nens del Vendrell, amb el 5d7, i tancant Capgrossos de Mataró, que descarregaven el 3d7.
La Diada del XXXI Aniversari va cloure amb una ronda conjunta de pilars, en què els Moixiganguers van descarregar dos pilars de quatre i dos pilars de cinc. La següent cita en el calendari morat és per diumenge 10 de maig, a Lleida, per la Festa Major. Actuaran al costat dels Castellers de Lleida, la Colla Vella dels Xiquets de Valls i els Xiquets de Reus.
