Santa Margarida de Montbui celebra la primera sessió deliberativa dels pressupostos participatius

Els participants van tenir l’oportunitat de conèixer de primera mà les propostes que han superat la validació tècnica

Santa Margarida de Montbui celebra la primera sessió deliberativa dels pressupostos participatius | AJ. SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Santa Margarida de Montbui celebra la primera sessió deliberativa dels pressupostos participatius | AJ. SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Santa Margarida de Montbui va celebrar la setmana passada la primera sessió deliberativa del procés dels pressupostos participatius, en una trobada que va permetre avançar en la definició i priorització de les propostes presentades per la ciutadania. La sessió, celebrada a la sala d’exposicions polivalent de Mont-Àgora, va reunir persones participants que van tenir l’oportunitat de conèixer de primera mà les propostes que han superat la validació tècnica. Durant la trobada, les persones assistents van poder defensar, valorar i debatre les diferents iniciatives.

Tracking Pixel Contents