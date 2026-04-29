Un cabirol sorprèn veïns i policies al centre d'Igualada
La Policia Local va seguir l'animal fins que va poder tornar al bosc
Manresa
La Policia no sempre ha de perseguir lladres. A vegades els toca fer un altre tipus de persecució. Dissabte passat, al voltant de l'avinguda Balmes, els agents van ser alertats de la presència d'un cabirol corrent pel mig del carrer.
L'animal es trobava completament desorientat. Havia entrat a la ciutat i no sabia retornar al bosc. La Policia Local va avisar els Agents Rurals i van començar a fer un acompanyament de l'animal, fins que va poder tornar a una zona boscosa, ja fora de la trama urbana, perillosa per a ell i perillós ell per la circulació de vehicles.
Aquest cop, al final, tot va acabar bé per a tothom.
Subscriu-te per seguir llegint
