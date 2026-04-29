Demanen 21 anys de presó per a un monitor acusat d’agredir sexualment una treballadora amb discapacitat a la Torre de Claramunt
La Fiscalia sosté que l’acusat es va aprofitar de la seva posició jeràrquica i de la vulnerabilitat de la víctima per cometre abusos reiterats i una agressió sexual amb penetració
La Fiscalia sol·licita una pena global de 21 anys de presó per a un home acusat d’agredir sexualment de manera continuada una treballadora amb discapacitat en una empresa metal·lúrgica situada a la Torre de Claramunt. Els fets, segons l’escrit d’acusació, es van produir durant els mesos de gener i febrer de 2021.
L’acusat, nascut el 1988 i sense antecedents penals, exercia funcions de monitor en una entitat que gestionava la cessió de treballadors amb discapacitat a empreses ordinàries. En aquest context, tenia sota la seva supervisió directa la víctima, una dona amb un grau de discapacitat del 67% i judicialment incapacitada, amb tutela atribuïda a una fundació. Segons el relat del Ministeri fiscal, l’home hauria aprofitat aquesta situació de superioritat i la vulnerabilitat de la víctima per dur a terme conductes de naturalesa sexual no consentides de forma reiterada. En concret, se li atribueixen tocaments continus —incloent-hi fregaments dels genitals contra el cos de la dona mentre treballava i tocaments al darrere—, acompanyats d’amenaces explícites per evitar que denunciés els fets, com ara advertir-la que podria perdre la feina.
Els fets haurien culminat en una agressió sexual de major gravetat, quan, aprofitant un moment en què la víctima es trobava sola al seu lloc de treball, l’acusat presumptament la va forçar a practicar-li una fel·lació, arribant a ejacular. Posteriorment, sempre segons la Fiscalia, li hauria reiterat les amenaces perquè no expliqués el que havia passat.
Els fets són qualificats jurídicament com un delicte continuat d’agressió sexual i un delicte d’agressió sexual agreujada, atenent tant a la reiteració de les conductes com a les circumstàncies de vulnerabilitat de la víctima i la relació de superioritat de l’acusat. Per aquests delictes, la Fiscalia demana 7 anys de presó pel delicte continuat d’agressió sexual, i 14 anys de presó per l’agressió sexual amb penetració.
A més de les penes de presó, el Ministeri fiscal sol·licita la prohibició d’aproximació i comunicació amb la víctima, amb una distància mínima de 1.000 metres i durant un període que s’estén més enllà de la condemna, la inhabilitació per a qualsevol professió o activitat amb contacte amb menors, i una mesura de llibertat vigilada durant 9 anys un cop complerta la pena.
En concepte de responsabilitat civil, es reclama una indemnització de 10.000 euros per danys morals. El cas serà jutjat aquest dijous a la secció 21a de l’Audiència Provincial de Barcelona.
