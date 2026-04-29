La Diputació invertirà aquest any a l’Anoia més de 2,1 milions d’euros en polítiques socials locals
Igualada ha acollit aquest matí una trobada amb càrrecs electes per presentar les línies estratègiques i recursos de suport en aquest àmbit
La diputada de Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat de la Diputació de Barcelona, Alba Barnusell, acompanyada del diputat adjunt, Soufian Laroussi, ha visitat aquest dimecres la seu del Consell Comarcal de l’Anoia per donar a conèixer a un grup de càrrecs electes de la comarca els àmbits de treball i els recursos que ofereix la corporació als municipis per impulsar polítiques socials locals.
La trobada s'ha celebrat a la sala d'actes del Consell Comarcal de l’Anoia, presidida per la seva presidenta, Noemí Tucharte i amb representants electes dels municipis d’Igualada, Cabrera d’Anoia, el Bruc, la Torre de Claramunt, Masquefa, Vilanova del Camí, Hostalets de Pierola, Òdena, els Prats de Rei, Argençola i Sant Martí de Tous, dins aquesta nova edició de l’Espai de diàleg impulsat per la corporació.
Des de l’Àrea de Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat s’ofereix als municipis de la província, a través del Catàleg de Serveis, més d’una quarantena de recursos, tant econòmics, com materials i tècnics, per acompanyar-los en el desplegament d’aquestes línies de suport i que suposen, en el cas de la comarca de l’Anoia, una inversió aquest any de més de 2,1 milions d’euros. Més de 7,8 milions en el total de la legislatura.
La dotació econòmica més gran, 1.139.384,13 €, es destina a donar suport al desenvolupament dels serveis socials bàsics dels municipis, però també reben finançament projectes com Escolta Jove, per garantir l'acompanyament vivencial de les persones joves des dels espais quotidians (288.000 €); ‘Barris i comunitats’ (113.330,84 €), per donar suport a la millora del benestar emocional d’infants i adolescents (112.500 €); per garantir la sostenibilitat de les polítiques d'adolescència i joventut (94.718,40 €), i per promoure l’accés al lleure socioeducatiu (93.719,75), entre d’altres.
En una atenció a mitjans de comunicació, Alba Barnusell ha explicat que, des de la Diputació de Barcelona, “estem al costat dels 311 municipis de la província i treballem braç a braç amb ells, amb diferents trobades com aquesta de l’Anoia, per parlar de com s’estan realitzant els diferents programes que impulsem al llarg d’aquest mandat, alguns de nous, i per recollir les demandes del territori”.
Per la seva banda, la presidenta del Consell Comarcal de l’Anoia, Noemí Tucharte, ha agraït als diputats la seva visita i iniciatives com aquest Espai de diàleg, dient que “no es tracta només d’abocar diners, sinó de fer també un seguiment d’on van aquests recursos, de com estan funcionant i per tenir una visió de com està la comarca des del punt de vista de les necessitats socials”, ha dit.
Abans d'aquesta trobada, els diputats s'han reunit amb l’alcalde d’Igualada i diputat d’Infraestructures, Equipament i Patrimoni Arquitectònic de la Diputació de Barcelona, Marc Castells, i han fet una primera parada a l’espai residencial Viu B2 d’Igualada, on han pogut conèixer aquest projecte impulsat pel Consorci Sociosanitari del municipi i l’Ajuntament i que ofereix allotjament amb suport per fomentar l’autonomia de la gent gran.
- Fran, guia de Montserrat: 'El primer que fan els turistes quan veuen la muntanya és un 'uau'
- Un solsoní de 80 anys, a la metge reconeguda pels Mossos que li va salvar la vida al carrer: 'Gràcies a la Queralt, vaig tornar a néixer
- Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any
- Familiars amb avis a la residència Font dels Capellans de Manresa denuncien deixadesa i mala gestió
- El fill d’Audrey Hepburn: «Somàlia va ser el principi del final de la meva mare»
- Del Peyu i l'Albert Pla se n'esperava molt més
- El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya anul·la unes obres en sòl no urbanitzable a Vallcebre i avala la denúncia veïnal
- El pàrquing Quatre Cantons de Manresa se suma al de la Reforma i des del 4 de maig també oferirà la tarifa plana