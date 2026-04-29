Dos ferits de poca gavetat en dos accidents de trànsit aquest matí a l'Anoia
El primer ha estat un xoc entre dos cotxes a la B-224 i el segon ha estat entre un camió i una moto a la B-231
Aquest matí de dimecres, l'Anoia ha estat escenari de dos accidents de trànsit amb dos ferits lleus. El primer ha tingut lloc a les 6.12 hores de la matinada, al quilòmetre 15.1 de la B-224 en direcció Piera i dins del terme municipal de Masquefa. Dos cotxes han xocat, i segons el cos d'emergències, l'ocupant d'un dels dos vehicles es queixava de molèsties a les cervicals. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) hi ha desplaçat una unitat que l'afectat ha rebutjat.
Per altra banda, el segon accident ha tingut lloc a les 7.40 hores del matí, a Hostalets de Pierola, en el qual hi han estat involucrats una moto i un camió que transportava mercaderies no perilloses. Concretament, ha tingut lloc al quilòmetre 6 de la B-231, també en direcció Piera, i segons emergències, sembla que només ha sortit ferit el motorista amb unes rascades. Una unitat del SEM l'ha traslladat en estat lleu a l'hospital Sant Joan de Déu de Martorell.
En els dos casos els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís, però després se'ls ha informat que no es requeria el seu servei.
