Igualada amplia els actes de dinamització del Parc Central a una setmana
La proposta preparada per l'Ajuntament combina activitats esportives amb altres mes de tipus social o culturals
Regió7
Igualada crea la Setmana del Parc Central, una iniciativa que convertirà aquest pulmó verd de la ciutat en un punt de trobada d'activitats relacionades amb l'esport, el benestar i la vida comunitària. Se celebrarà l'última setmana de maig. Ja es feien actes per fomentar l'ús del Parc Central, però a partir d'aquest any s'allarga l'agenda d'activitats durant tota la setmana, combinant competicions d'elit, activitats familiars i propostes pedagògiques així com activitats consolidades que tornen amb novetats com el Ioga Music o la Fira Wellness.
La tinent d’alcalde, Patrícia Illa, ha explicat que amb aquesta setmana “el Parc Central es consolida com l'espai de trobada referent d'una ciutat cada cop més activa i saludable”. Illa ha destacat, també, el valor transversal d'aquest projecte. El veu com "el reflex de la ciutat que volem: activa, verda i saludable". La regidora ha afirmat que "hem aconseguit que aquest espai no sigui només un parc, sinó un escenari viu on l'esport de tots nivells, conviu perfectament amb activitats de calma com el ioga o la descoberta de la nostra biodiversitat".
Patrícia Illa ha subratllat que amb aquesta setmana d’activitats “volem que cada igualadí i igualadina senti el Parc Central com a seu. Per això presentem un programa inclusiu on tothom té el seu espai: des dels atletes federats fins a les famílies que volen gaudir d'una caminada solidària o aprendre sobre els nostres insectes i plantes amb les visites guiades pel Biollac."
S’amplien els dies de Ioga, amb opcions per a totes les edats
Un dels pilars de la setmana del Parc Central és la Igualada Ioga Music que farà la seva sessió habitual amb música en directe i oberta a tots els públics el diumenge, 31 de maig, a les 9:30 h del matí reunint, un any més, centenars de participants. Enguany a més a més, l’oferta de ioga creix amb una proposta intergeneracional, dissabte a les 9:30 es farà una sessió de ioga en família oberta per fer-la amb pares, fills, germans o avis... Divendres hi haurà una nova sessió per les escoles de la ciutat apropant aquesta pràctica a prop d’un miler d’infants que ja s’han inscrit.
Punto Blanco patrocinarà l’activitat de ioga de diumenge i regalarà als inscrits uns mitjons fabricats amb bambú. La recaptació de l’Igualada Ioga Music Punto Blanco la destinarà a l’Hospital i el seu projecte “Planta Salut” per crear un hort terapèutic.
Caminada inclusiva i solidària
Diumenge 31 de maig, a les 11:00 h tindrà lloc la 4a edició de la caminada inclusiva i solidària, organitzada per Fundació Àuria i Afauria amb el suport de l’Ajuntament d’Igualada que inclou recorreguts de 2 km, 5 km com cada any i amplia també als 10 km, oberts a tots els públics. Una proposta oberta i participativa que culminarà amb un final festiu, amb música en directe a càrrec de Karaoke’s Band, posant el punt final a set dies d'activitat frenètica.
Després de l’èxit dels tallers de l’edició anterior, la UEC Anoia impulsa una prova de Copa Catalana de marxa nòrdica, amb competició federada, modalitat oberta i tallers en un circuit de 2 km pel Parc Central. Serà dissabte 30 de maig al matí entre les 11:00 i les 13:00 h.
Competició de BMX Bikeparadise i Campionat de Catalunya d’skate i patinets
L’skatepark acollirà una nova competició de BMX. Una mostra d’habilitats i precisió damunt de la bicicleta que deixarà imatges d’impacte amb la presència de riders de nivell internacional. Un espectacle esportiu per a tota la família que es podrà veure durant tot dissabte 30 de maig de 10 h a 20 h.
Diumenge, durant tot el matí serà el torn del Campionat de Catalunya d’Skate i Patinets. Una prova que consolida aquest equipament esportiu igualadí com un espai de referència per aquestes disciplines urbanes.
Aquest any, torna la Fira Wellness, organitzada per Fira d’Igualada, amb la seva segona edició. Un any més un gran nombre de marques, centres i entitats presentaran els seus productes i serveis en un espai obert, amb activitats dinàmiques i demostracions a l’escenari central durant tot el matí.
Visites guiades per conèixer la biodiversitat del Parc Central
Dimecres 27 i dijous 28 de maig s'oferiran visites guiades per conèixer la fauna i flora local que es troba entorn del Parc Central El punt de trobada serà a l'hotel d'insectes. Les visites serviran per conèixer quin tipus de plantes es troben al parc, com es reguen, com funciona el biollac i quina tipologia d’animals ha fet del parc el seu hàbitat. Fonts municipals han indicat que les inscripcions per les diverses activitats es podran fer a partir de dilluns al web Igualadaamable.cat.
