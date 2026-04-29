Igualada celebra la Primavera Gran del 14 al 24 de maig amb més d’una quinzena d’activitats per a la gent gran
El programa combina sortides, espectacles, activitats intergeneracionals i homenatges amb l’objectiu de fomentar l’envelliment actiu i la convivència
Ruben Costa
L’Ajuntament d’Igualada i l’Associació de la Gent Gran d’Igualada han presentat una nova edició de la Primavera Gran, que se celebrarà del 14 al 24 de maig amb més d’una quinzena d’activitats adreçades principalment a la gent gran de la ciutat. La regidora d’Acció Social, Sandra De La Iglesia, acompanyada del president de l’entitat, Enric Senserrich, i del membre de l’associació Salvador Massana, ha destacat que el programa s’ha dissenyat conjuntament amb la gent gran i amb una clara aposta per les activitats intergeneracionals i la participació de les escoles de la ciutat.
Segons De La Iglesia, l’objectiu és “crear espais de trobada, relació i coneixença entre generacions, on joves i grans puguin compartir coneixements i experiències”. La regidora també ha agraït la tasca de l’associació i dels voluntaris, que considera “imprescindible” per al desenvolupament de la Primavera Gran.
El programa inclou els tradicionals homenatges a les parelles que celebren 50 anys de casats i a les persones que enguany compleixen 80 anys, un reconeixement que, segons el consistori, vol posar en valor aquestes efemèrides i fomentar la convivència i la celebració col·lectiva.
Entre les activitats destacades també hi ha propostes d’activitat física al Parc Central (20 de maig), sardanes i ball de tarda (17 de maig), així com el tradicional Dinar de germanor (22 de maig), obert a tota la ciutadania. La cloenda arribarà el 24 de maig amb un espectacle de Playback a l’Ateneu.
Des de l’Associació de la Gent Gran, Enric Senserrich ha remarcat també la programació d’espectacles musicals i de ball, així com la sortida a Figueres el 21 de maig, amb visita al Museu Dalí. Tant l’Ajuntament com l’entitat han animat la ciutadania a participar en les activitats. De La Iglesia ha reafirmat el compromís del consistori amb una ciutat “amiga de la gent gran”, que aposta per un envelliment actiu, saludable i feliç.
