L’Ateneu Igualadí fa una nova sessió de “Tardes per Pensar” sobre els sistemes il·liberals des de la filosofia japonesa
El cicle aposta per una mirada crítica i poc habitual per analitzar les transformacions polítiques contemporànies
Ruben Costa
L’Ateneu Igualadí continua apostant pel pensament crític amb una nova sessió del cicle “Tardes per Pensar”, que en aquesta ocasió proposa una aproximació als sistemes il·liberals des de la filosofia japonesa contemporània.
En aquesta ocasió, la convidada és Montserrat Crespín Perales, que oferirà la conferència el pròxim 5 de maig de 2025 a les 19:00h, centrada en les idees del filòsof japonès Maruyama Masao (1914–1996).
La conferència convida a aprofundir en les arrels culturals, polítiques i filosòfiques d’aquests sistemes, cada vegada més presents en el context global actual, a través d’enfocaments poc habituals en el debat occidental. La sessió es planteja com un espai obert de reflexió per analitzar com determinades tradicions filosòfiques poden contribuir a interpretar les transformacions polítiques contemporànies.
El cicle “Tardes per Pensar” s’ha consolidat a Igualada com un punt de trobada per al diàleg i la reflexió, amb la voluntat d’apropar la filosofia al públic general i fomentar el pensament crític sobre qüestions que afecten directament la societat actual.
Amb aquesta proposta, l’Ateneu reafirma el seu compromís amb la cultura i el debat, oferint activitats obertes a la ciutadania que conviden a pensar el present des de noves perspectives. Es tracta, en definitiva, d’una cita rellevant per a totes aquelles persones interessades en la filosofia, la política i la comprensió del món contemporani.
