La Mancomunitat de la conca d’Òdena participa en la constitució de l’Associació de Mancomunitats de Catalunya
Les nou Mancomunitats fundadores d’arreu del país, inclosa la de la conca d’Òdena, aproven per unanimitat la creació de l’associació per esdevenir la veu conjunta de les Mancomunitats
Les mancomunitats catalanes s’han unit avui 29 d’abril a l’Hospitalet de l’Infant per la constitució de l’Associació de Mancomunitats de Catalunya (AMC). Aquest pas ha suposat una fita històrica, ja que la nova entitat permetrà ser la veu conjunta de les mancomunitats, reforçar la cooperació i defensar els interessos en comú davant les administracions públiques.
La creació de l’AMC ha sigut aprovada en unanimitat, de la mateixa manera que els seus estatuts, la relació de membres fundadora i la constitució de la junta directiva.
L’acte, concretament, ha tingut lloc a la seu de la Mancomunitat d’Iniciatives pel Desenvolupament Integral del Territori (MIDIT) a l'Hospitalet de l'Infant i Jesús Miguel “Schummi” Juárez Tamayo, ha sigut el membre de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena assistent.
Les nou mancomunitats fundadores presents han sigut: la Mancomunitat d’Abastament d’Aigua del Solsonès, la Mancomunitat de la Conca d’Òdena, la Mancomunitat DeltaGestió, la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener, la Mancomunitat La Plana, la Mancomunitat del Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i Baix Ter, la Mancomunitat Taula del Sènia, la Mancomunitat Vall de Camprodon, a més de l’amfitriona MIDIT.
La constitució ha arribat després d’un procés iniciat l’any 2023 entre diverses mancomunitats catalanes. La finalitat principal és poder treballar coordinadament per defensar els interessos comuns davant les administracions públiques.
Segons dades del Registre del Sector Públic Local de Catalunya, actualment hi ha 56 mancomunitats actives al país que gestionen serveis per a més d’un milió i mig de persones, amb un paper decisiu en serveis com la recollida i tractament de residus, l’abastament d’aigua, els serveis socials, o la promoció econòmica, entre molts d’altres. Les mancomunitats permeten garantir serveis públics de qualitat en municipis de diferents mides de població, superant el terme municipal, generant economies d’escala, cohesió territorial i innovació en la gestió pública.
