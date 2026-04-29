La Pobla de Claramunt celebra la Setmana de la Gent Gran amb una programació plena d’activitats
El municipi impulsa una setmana d’actes intergeneracionals, lúdics i culturals amb un homenatge especial al veïnat de més edat
Ruben Costa
La Pobla de Claramunt celebrarà una nova edició de la Setmana de la Gent Gran, que tindrà lloc del 18 al 24 de maig, amb una programació variada pensada per fomentar la convivència, el lleure actiu i el reconeixement del paper fonamental de la gent gran al municipi.
El programa arrencarà el dilluns 18 de maig al pati de l’Escola Maria Borés, a les 17 hores, amb “Juguem plegats”, una proposta de tallers conduïts per les persones grans i adreçats a compartir experiències amb la canalla. A més, s’hi instal·laran jocs gegants tradicionals per afavorir el joc compartit i la relació entre generacions.
El dimecres 20 de maig tindrà lloc una sortida lúdica a l’Estartit, que inclourà una sardinada, un passeig amb el vaixell Nautilus i temps lliure per descobrir el litoral de les Illes Medes i la costa del Montgrí. Les inscripcions es podran fer del 5 al 12 de maig, amb un preu de 45 € per a les persones empadronades.
L’endemà, dijous 21, es farà una caminada popular dirigida per Àngel López i Virgili Soteras, amb sortida a les 9 hores des de la plaça de l’Ajuntament, una activitat pensada per promoure l’activitat física i la vida comunitària. El divendres 22 de maig, el Teatre Jardí acollirà un bingo especial amb berenar, una cita clàssica que combina entreteniment i bon ambient. El dissabte 23, a les 19 hores, l’Església de Santa Maria serà l’escenari del concert “Essència de Gòspel”, una proposta musical pensada per emocionar el públic assistent.
La setmana es clourà el diumenge 24 de maig amb el tradicional dinar de germanor i homenatge a la gent gran a l’Hotel Robert, a les 14 hores, seguit d’un ball final. El dinar és gratuït per a les persones majors de 65 anys empadronades al municipi (o que els compleixin enguany), però caldrà fer inscripció prèvia del 5 al 12 de maig a l’Ateneu.
Amb aquesta iniciativa, l’Ajuntament reafirma el seu compromís amb la gent gran, promovent espais de trobada i convivència i posant en valor la seva contribució al municipi. Segons la regidora de Benestar Social, Jèssica Maturana, “més enllà dels actes i les activitats, aquesta és una setmana per trobar-nos, escoltar-nos i posar en valor tot el que la gent gran ha fet i continua fent per ajudar-nos a créixer com a poble”.
