Dos alcaldes de l'Anoia i un del Berguedà participen en el primer curs de competències en protecció civil en l’àmbit municipal
Els alcaldes del Bruc, Copons i Saldes es capacitaran en la gestió d'episodis de risc i emergència
Els alcaldes del Bruc, Copons i Saldes formen part de la trentena de batlles i batllesses que aquest dijous han començat un curs pioner a Catalunya de competències en protecció civil en l’àmbit municipal. La formació s’ha iniciat avui a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya amb la participació de 30 alcaldes i alcaldesses de municipis amb població inferior als 20.000 habitants.
L’objectiu de la formació és reforçar l’estratègia del Govern de desplegament de la protecció civil local, tal com preveu el Decret 239/2025, oferint suport i acompanyament als municipis en la gestió d’emergències, la planificació dels riscos i l’autoprotecció. Es tracta d’una acció clau per efectuar una bona prevenció i gestió dels riscos, així com garantir una resposta coordinada i eficaç entre la Generalitat i els municipis en cas d’emergència.
Sergi Delgado, subdirector de programes de Protecció Civil, diu que es vol que els alcaldes "assumeixin el seu rol de directors dels plans de protecció municipal, i sàpiguen com actuar en prevenció de possibles situacions de risc". En aquesta primera edició, realitzada telemàticament per facilitar l'assistència als responsables municipals, es faran tres sessions fins a l’11 de maig. En aquestes tres sessions, els alcaldes i alcaldesses rebran formació sobre les seves competències en matèria de protecció civil com a màxima autoritat municipal, les funcions dels municipis en episodis de risc i en emergències, les actuacions preventives per protegir la població, el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM), el Centre de Coordinació Operativa Municipal (CECOPAL, similar al CECAT de la Generalitat però en l'àmbit municipal) i la coordinació amb Protecció Civil de la Generalitat.
Per a Delgado, "és important que coneguin com i què activar en funció avisos: quan suspendre activitats, decretar un confinament, ordenar el tancament lleres, o activar un centre de coordinació en l'àmbit municipal, entre altres". Tot plegat és una baula més que posa la DGPC per ampliar la presència arreu del territori augmentant el suport i la col·laboració amb els ajuntaments, així com fomentar la cultura de l’autoprotecció de tota la nova societat davant els nous riscos.
I el curs es fa als alcaldes dels pobles més petits "no només per normativa, sinó perquè és l'autoritat més propera, i volem que siguin proactius en episodis de risc, vigilància i detecció, i que sàpiguen prendre mesures. L'estratègia és salvar vides abans dels impactes", segons el subdirector de programes de Protecció Civil. A més, en escenaris de simultanietat de catàstrofes, "pot quedar compromesa la capacitat d’arribar a tot arreu en un primer moment per part dels mitjans de la Generalitat, i els ajuntaments haurien de mirar de ser autosuficients".
Recentment, Protecció Civil de la Generalitat ha ampliat i reforçat la seva estructura als seus serveis centrals i territorials. De fet, els docents del curs de competències en protecció civil en l’àmbit municipal són els responsables de Protecció Civil als serveis territorials de l’Alt Pirineu i Aran, Tarragona, Catalunya Central, Girona, Lleida i Terres de l’Ebre.
Aquest curs s’afegeix a l’oferta formativa destinada al món local d’aquest 2026 que inclou: dues edicions del curs de formació bàsica per a personal tècnic de Protecció Civil; el curs sobre implantació de plans municipals de protecció civil i simulacres; el curs d’anàlisi i seguiment de les situacions de risc d’inundacions a Catalunya i el curs de capacitació en evacuació i acollida de població afectada en cas d'emergència. Després de l'estiu es farà una altra convocatòria del mateix curs per a altres ajuntaments.
