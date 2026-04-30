Igualada demana a la Generalitat posar fi a la pròrroga de la concessió de Monbus
L’Ajuntament d'Igualada reclama a la Generalitat revisar el model de transport entre Igualada i Barcelona i evitar allargar una concessió que consideren desfasada
Ruben Costa
El Ple de l’Ajuntament d’Igualada ha aprovat per unanimitat la moció presentada pel grup municipal de Poble Actiu per instar la Generalitat de Catalunya a no prorrogar l’actual concessió del servei d’autobús interurbà entre Igualada i Barcelona, operat per l’empresa Monbus.
La iniciativa sorgeix arran de les informacions que apunten que el Govern podria valorar una nova pròrroga de concessions vigents, moltes de les quals finalitzen l’any 2028 i que ja van ser ampliades l’any 2003 per un període de 25 anys. Aquesta possibilitat ha generat preocupació entre els grups municipals, que consideren que podria consolidar un model de servei que no respon a les necessitats actuals dels usuaris.
La moció aprovada destaca que la finalització de les concessions és una oportunitat per repensar el sistema de transport interurbà i introduir millores estructurals en aspectes com la qualitat del servei, la freqüència de pas, la capacitat dels vehicles o la sostenibilitat de la flota. En aquest sentit, el text alerta que una nova pròrroga podria endarrerir aquestes millores i limitar la capacitat d’actuar sobre el model actual. Pel que fa concretament a la línia entre Igualada i Barcelona, el Ple ha coincidit en la necessitat d’abordar problemes com la saturació en hores punta, l’estat de la flota i la manca d’un servei nocturn estable. Els grups municipals han reclamat que aquestes deficiències siguin resoltes amb una visió de futur i orientada a les necessitats de mobilitat de la ciutadania.
L’acord també preveu que, en cas que la Generalitat opti finalment per una pròrroga, aquesta sigui estrictament temporal i incorpori obligacions concretes, mesurables i amb calendari de millores del servei. Des de Poble Actiu s’ha valorat positivament el suport unànime del consistori, tot destacant que es tracta d’una qüestió de ciutat i de país que afecta directament la mobilitat quotidiana i la qualitat de vida de milers de persones.
