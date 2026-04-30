L'Audiència de Barcelona reobre el cas de l'incendi a la mesquita de Piera
Els magistrats demanen als Mossos un informe sobre els mòbils que hi havia a la zona durant l'atac
ACN
Piera
L'Audiència de Barcelona ha acordat reobrir el cas sobre l'incendi a la mesquita de Piera que va tenir lloc el mes de juliol de 2025. Un jutge va decidir arxivar la causa el mes d'agost passat per no trobar prou indicis de criminalitat i la comunitat islàmica de Piera, representada pel lletrat Benet Salellas, va recórrer la resolució.
Ara, els magistrats han acceptat parcialment el recurs i han ordenat reobrir el cas. L'acusació particular demanava obtenir les dades dels telèfons mòbils que estaven a la zona entre les 2.45h i les 3.40h, i l'Audiència ha demanat als Mossos que elaborin un informe sobre "l'eficàcia" d'obtenir aquesta informació. D'altra banda, deneguen que el cas es derivi a la Unitat Central d'Odi i Discriminació.
