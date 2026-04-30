Pere Aragonès visita el nou Espai de Salut als Prats de Rei

L’expresident de la Generalitat de Catalunya visita Prats de Rei en una jornada institucional centrada en el benestar i els serveis a l’entorn rural

Pere Aragonès visitant l'Espai de Salut / Arxiu particular

Ruben Costa

Manresa

Els Prats de Rei ha rebut la visita institucional de l’expresident de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès i Garcia, en el marc d’una jornada a la comarca de l’Anoia centrada en les polítiques de salut i el benestar de la ciutadania, especialment en l’àmbit rural.

La comitiva ha arribat al municipi a mitja tarda i ha estat rebuda a l’Ajuntament per l’alcaldessa, Carla Casas Valls, el regidor Pau Carreño Escoda i Guillem Duocastella Solà. Després de la salutació institucional, Aragonès ha signat el llibre d’honor de la vila i ha mantingut una reunió amb els representants municipals, en què s’han abordat diversos projectes en marxa i les principals necessitats del municipi, especialment en matèria d’urbanisme i serveis socials. Un dels moments centrals de la visita ha estat la presentació del nou Espai de Salut, una actuació estratègica clau per al present i el futur dels Prats de Rei. Aquest projecte neix amb una visió integral de la salut, amb l’objectiu de fomentar tant el benestar físic com l’emocional de la ciutadania. L’espai està pensat com un punt de trobada que promou l’activitat física, l’esport i la cohesió social.

Actualment, el projecte es troba en la seva primera fase d’execució, que inclou la construcció de la coberta de la pista esportiva, la creació d’una nova pista de pàdel i la instal·lació d’una pista de voleibol. Aquestes actuacions permetran ampliar i millorar l’oferta d’equipaments esportius del municipi, adaptant-los a les necessitats actuals dels veïns i veïnes.

  1. Un solsoní de 80 anys, a la metge reconeguda pels Mossos que li va salvar la vida al carrer: 'Gràcies a la Queralt, vaig tornar a néixer
  2. Fran, guia de Montserrat: 'El primer que fan els turistes quan veuen la muntanya és un 'uau'
  3. Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any
  4. La Guàrdia Urbana de Manresa va confondre la normativa per fer complir l'horari al negoci de venda d'alcohol de la carretera de Vic
  5. La consellera Parlon diu al Dia de les Esquadres de la Regió Policial Central que els Mossos 'són perfectament capaços de contribuir a la convivència
  6. El fill d’Audrey Hepburn: «Somàlia va ser el principi del final de la meva mare»
  7. La cafeteria-floristeria Kentia Concept obre aquest dijous a Manresa
  8. Els experts en fisiologia coincideixen: Kilian Jornet és un dels humans més extraordinaris

L'experiència de la maternitat a treves de dues generacions de mares

El Parc de Sant Llorenç del Munt i l’Obac acull diumenge una matinal d'activitats familiars

El Parc de Sant Llorenç del Munt i l’Obac acull diumenge una matinal d'activitats familiars

Més de 700 corredors faran sortida en les Clàssiques de Berga

Més de 700 corredors faran sortida en les Clàssiques de Berga

Així està la situació de les línies de Rodalies Renfe a Catalunya: els trens de l’R4 tornen a passar pel tram de l’accident de Gelida

Així està la situació de les línies de Rodalies Renfe a Catalunya: els trens de l’R4 tornen a passar pel tram de l’accident de Gelida

Manresa rep una delegació del Kazakhstan interessada en el model sanitari del territori

Manresa rep una delegació del Kazakhstan interessada en el model sanitari del territori

La guerra a l’Orient Mitjà torna a posar de moda els viatges al Carib i desinfla els plans de volar a Àsia

La guerra a l’Orient Mitjà torna a posar de moda els viatges al Carib i desinfla els plans de volar a Àsia

L’encantador poble medieval de Catalunya amb tresors prehistòrics

L’encantador poble medieval de Catalunya amb tresors prehistòrics
