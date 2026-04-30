Pere Aragonès visita el nou Espai de Salut als Prats de Rei
L’expresident de la Generalitat de Catalunya visita Prats de Rei en una jornada institucional centrada en el benestar i els serveis a l’entorn rural
Ruben Costa
Els Prats de Rei ha rebut la visita institucional de l’expresident de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès i Garcia, en el marc d’una jornada a la comarca de l’Anoia centrada en les polítiques de salut i el benestar de la ciutadania, especialment en l’àmbit rural.
La comitiva ha arribat al municipi a mitja tarda i ha estat rebuda a l’Ajuntament per l’alcaldessa, Carla Casas Valls, el regidor Pau Carreño Escoda i Guillem Duocastella Solà. Després de la salutació institucional, Aragonès ha signat el llibre d’honor de la vila i ha mantingut una reunió amb els representants municipals, en què s’han abordat diversos projectes en marxa i les principals necessitats del municipi, especialment en matèria d’urbanisme i serveis socials. Un dels moments centrals de la visita ha estat la presentació del nou Espai de Salut, una actuació estratègica clau per al present i el futur dels Prats de Rei. Aquest projecte neix amb una visió integral de la salut, amb l’objectiu de fomentar tant el benestar físic com l’emocional de la ciutadania. L’espai està pensat com un punt de trobada que promou l’activitat física, l’esport i la cohesió social.
Actualment, el projecte es troba en la seva primera fase d’execució, que inclou la construcció de la coberta de la pista esportiva, la creació d’una nova pista de pàdel i la instal·lació d’una pista de voleibol. Aquestes actuacions permetran ampliar i millorar l’oferta d’equipaments esportius del municipi, adaptant-los a les necessitats actuals dels veïns i veïnes.
