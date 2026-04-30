Pere Camps deixa l'Ajuntament d'Igualada després d'11 anys al govern
El regidor assegura que se'n va per motiu personals, perquè no ha pogut gaudir de la jubilació i ja té 75 anys
El regidor Pere Camps i Oviedo renuncia a l’acta de regidor a l’Ajuntament d’Igualada. Camps ha estat 11 anys regidor de govern, un home de màxima confiança de l'alcalde Marc Castells, però ara ja té 75 anys (aquest any en fa 76) i considera que "ha arribat el moment" de deixar el càrrec. Camps ha presentat la dimissió i el govern ja li ha acceptat i ha anunciat que el seu relleu es produirà en el ple de maig, a finals de mes.
"Fa onze anys que em vaig deixar la feina i els onze anys següents com a regidor a l'Ajuntament d'Igualada; ara ja vull fer de jubilat" ha assegurat Pere Camps a Regió7. La tasca com a membre del govern ha estat dividida en dues etapes: en els primers 8 anys va ser regidor de Cultura i en els darrers tres anys ho ha estat de Relacions Institucionals i Agermanaments. Justament, en aquestes setmanes finals de la seva estada al govern, s'ha de produir l'agermanament entre Igualada i la població d'Ubrique, perquè a la capital de l'Anoia es cura la pell i a l'andalusa, es treballa per a diferents aplicacions.
En un comunicat de premsa, el govern explica que la renúncia, que es va presentar el 29 d'abril, respon a una qüestió "estrictament personal" i encara no s'ha fet públic qui prendrà l'acta de regidor ni si hi haurà remodelació de govern.
Camps ha format part del consistori des de l’any 2015, en el segon mandat de Castells. Hi va arribar d'una manera curiosa. Havia treballat 48 anys a l'empresa Punto Blanco, primer com a informàtic i després en el departament comercial. En el moment de la jubilació, es va escaure que TV3 estava fent un programa sobre canvis de vida i ell hi va participar. El programa, que el presentava Roger de Gràcia, va mostrar el tarannà de Camps en el dia a dia de l'empresa i, fins i tot, en la vida personal. Segons explica el regidor, Marc Castells, que era alcalde i estava acabant de tancar la llista, va veure el programa i el va "fitxar" per la candidatura.
Durant aquests 11 anys ha establert una estreta relació amb Castells, a qui no coneixia abans d'entrar a l'Ajuntament. El seu no ha estat un perfil polític, sinó d'home d'Igualada que treballa per al poble, si bé ha tingut sempre una relació de fidelitat a Castells i al grup de govern. No coneixia Castells, però sí que tenia amics al govern, com ara Àngels Chacón, que va ser regidora i consellera de la Generalitat, i l'oncòleg Fermí Capdevila.
Després de 8 anys, abans d'iniciar el mandat, Camps ja havia plantejat la possibilitat de deixar el càrrec, però la insistència de Castells el va mantenir entre els regidors de govern. No havia tingut una participació amb el món cultural, però la seva passió pel cinema, el teatre i la música li ha fet més fàcil la tasca de regidor en aquest cap.
Té un record especial de la tria d'Igualada com a Ciutat catalana de la cultura i tot el programa que s'hi va dur a terme. Entre els actes, destaca el concert inaugural de l'igualadí Jordi Savall, amb el Llibre Vermell de Montserrat. Però, al mateix temps, destaca en els premis Ciutat d'Igualada, durant el seu període de regidor, s'ha instaurat el premi d'honor i els premis pòstum. I afirma que ha descobert alguns aspectes de la cultura popular i tradicional de la ciutat que l'han fet emocionar, com ara el Ball de l'Àliga o la llarga tradició dels tres tombs i els traginers d'Igualada.
