Vilanova del Camí es mobilitza contra l’ocupació il·legal amb dues concentracions i un govern unit
Veïns i consistori es concentren mentre l’Ajuntament de Vilanova del Camí defensa que el cas ja està judicialitzat i demana actuar dins la legalitat
Ruben Costa
Vilanova del Camí va viure una jornada de mobilització ciutadana arran de l’ocupació irregular d’un immoble situat al carrer Girona. La situació va generar dues concentracions diferenciades al vespre, amb posicionaments i orígens diferents.
La primera convocatòria, impulsada pel Partit Popular (PP) a les 18.00 h, va reunir una assistència discreta, formada principalment per organitzadors i alguns representants del partit desplaçats des de Barcelona. Posteriorment, a les 19.30 h, es va celebrar una segona concentració de caràcter veïnal i espontani, que va aplegar una trentena de persones, entre les quals també hi havia diversos membres del consistori encapçalat per l’alcaldessa, Noemí Trucharte.
Durant aquesta segona trobada, l’alcaldessa va oferir explicacions sobre la situació jurídica de l’immoble. Trucharte va assenyalar que no s’ha pogut dur a terme un desallotjament immediat perquè el cas no compleix els requisits legals per ser considerat una “ocupació en calent” segons la normativa vigent. També va confirmar que l’expedient ja es troba en via judicial i va reiterar el compromís del govern municipal de mantenir informada la ciutadania sobre l’evolució del procediment. En aquest sentit, va animar els veïns a “fer pinya”, però sempre dins del marc legal.
Com a resposta a la situació, alguns veïns estudien mantenir concentracions setmanals fins que hi hagi una resolució judicial o els ocupants abandonin l’edifici. Paral·lelament, l’alcaldessa ha respost amb contundència al comunicat emès per Vilanova 365 (V365), expressant “sorpresa i decepció” per la seva actitud. Trucharte ha criticat que la formació afirmi no haver rebut informació, i ha recordat que des del primer moment es va informar tota l’oposició i es va convocar una reunió d’urgència.
Segons l’alcaldessa, la portaveu de V365, Vanessa González, no va assistir a aquella reunió i no es van expressar les discrepàncies que ara recull el comunicat. En canvi, ha agraït el suport de Fem Vilanova, que s’ha desmarcat de les crítiques i ha reconegut haver rebut les explicacions pertinents. Trucharte ha conclòs defensant la necessitat de mantenir el consens polític en qüestions que considera d’interès estrictament municipal, més enllà de les diferències partidistes.
- Un solsoní de 80 anys, a la metge reconeguda pels Mossos que li va salvar la vida al carrer: 'Gràcies a la Queralt, vaig tornar a néixer
- Fran, guia de Montserrat: 'El primer que fan els turistes quan veuen la muntanya és un 'uau'
- Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any
- La Guàrdia Urbana de Manresa va confondre la normativa per fer complir l'horari al negoci de venda d'alcohol de la carretera de Vic
- La consellera Parlon diu al Dia de les Esquadres de la Regió Policial Central que els Mossos 'són perfectament capaços de contribuir a la convivència
- El fill d’Audrey Hepburn: «Somàlia va ser el principi del final de la meva mare»
- ¿Quins supermercats estan oberts l’1 de maig, Dia del Treballador, a Barcelona i Catalunya? Horari de Lidl, Mercadona i la resta de botigues
- La cafeteria-floristeria Kentia Concept obre aquest dijous a Manresa