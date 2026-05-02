Un petit incendi crema en una masia abandonada d’Igualada
L'immoble està en runes, però a vegades i pernocten persones amb situació de vulnerabilitat
Els Bombers van rebre aquest divendres a les 22.19 hores un avís per un incendi en una masia abandonada situada a la zona dels depuradora dels Adobers, a Igualada.
En arribar-hi, van comprovar que cremaven uns palets i restes de materials a l’exterior de l’immoble. L’edifici es troba en runes i no està habitat, tot i que algunes persones vulnerables hi pernocten ocasionalment. Una dotació va treballar per apagar el foc. No hi va haver ferits.
