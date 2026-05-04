Copons celebra la Setmana de la Gent Gran amb activitats culturals i lúdiques
Del 11 al 16 de maig, el municipi organitza un ampli programa d’activitats per reconèixer el paper de la gent gran i fomentar la participació intergeneracional
Ruben Costa
L’Ajuntament de Copons organitza, del 11 al 16 de maig, una nova edició de la Setmana de la Gent Gran, una iniciativa destinada a reconèixer el paper essencial de la gent gran al municipi i a promoure espais de trobada, participació i convivència.
Al llarg de la setmana s’han programat diverses activitats obertes a tota la població, que combinen propostes lúdiques, culturals i de cohesió social. El programa començarà dilluns 11 de maig amb un bingo musical i un guateque ambientat en els anys 60, acompanyat de berenar i begudes. Dimarts 12 de maig es durà a terme una excursió al Cim de les Àligues i Sant Miquel del Fai, una sortida per descobrir el territori i gaudir de l’entorn natural. Les activitats continuaran dimecres 13 amb la proposta “Mou-te i gaudeix amb jocs i balls”, una sessió dinàmica orientada a fomentar l’activitat física. Dijous 14 serà el torn d’un taller de cuina a càrrec del cuiner jubilat Quim Colom, mentre que divendres 15 s’oferirà un taller de decoració floral amb Romina Gabarró, amb la col·laboració de Jardineria Travé.
La setmana finalitzarà dissabte 16 de maig amb el tradicional dinar de germanor, un dels actes més destacats del programa. La jornada inclourà aperitiu, paella i altres plats, així com l’actuació del Mag Agun i una actuació musical de la Coral Merlet amb la col·laboració de Mònica Carvajal.
