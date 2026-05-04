L'Ajuntament d'Igualada i l'AEPIC visiten l'estat de les obres de la cinquena fase del Polígon de les Comes
L'alcalde d'Igualada i la junta de l'Associació d'Empresaris del Polígon de Les Comes recorren la reforma dels trams finals dels carrers d'Alemanya i Gran Bretanya, que un cop finalitzada suposarà el 50% de la renovació del polígon acabada
L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, juntament amb la nova junta directiva de l’Associació d’Empresaris del Polígon de Les Comes (AEPIC), han visitat avui 4 de maig l’evolució de les obres de la cinquena fase de modernització del Polígon de les Comes. Aquesta suposa la reforma dels trams dels carrers d’Alemanya i Gran Bretanya i la seva finalització significarà el compliment del 50% del projecte.
La renovació compta amb el suport de la Diputació de Barcelona, que s’implica en una subvenció d’1,4 milions d’euros i s’emmarca en el pla de Millora i Modernització de Polígons. A la quantitat total s’ha d’afegir una partida de 300.000 euros addicionals procedents de pressupostos municipals.
La millora del tram dels carrers d’Alemanya i Gran Bretanya és una peça clau per la competitivitat de la zona industrial que acull 400 empreses i 4.000 treballadors. Inclou l’ampliació de voreres, nous aparcaments en bateria, renovació del ferm i la instal·lació d’il·luminació LED sostenible.
Durant la visita l’alcalde, Marc Castells, ha declarat que “Estan satisfets de fer aquesta visita d’obra amb el president de l'associació d’empresaris del Polígon Industrial de les Comes i amb la nova junta directiva de l’AEPIC per tal de veure com avancen”. A més afegia “El polígon genera riqueses, ocupació i volem que estiguin en perfectes condicions. Volem que aquest polígon de les comes sigui un referent a Catalunya”.
Castells ha volgut agrair a la Diputació de Barcelona i a la AEPIC per l’esforç fet per tirar endavant el projecte i ha posat sobre la taula continuar treballant en aquesta línia. Un dels objectius marcats és poder acabar-lo completament sense fer pagar contribucions especials,
“Vam tenir un compromís de tenir-lo fet en deu anys depenent de les circumstàncies. Ja estem treballant en el següent projecte, però no podem posar una data. Això sí, la voluntat i compromís és fer any a any inversions i quan trobem una subvenció important, implementar-la tan aviat com es pugui” explica Marc Castells.
El president de l’AEPIC, Joan Mateu, també mostrava la seva satisfacció comentant que els terminis s’estan complint i que ja porten la meitat. “La part que s’està fent ara, és una actuació molt grossa. Vull agrair a l’Ajuntament d’Igualada d’aquesta aposta, perquè hi ha molts polígons deteriorats i aquí Igualada hi ha un compromís que s’està complint any rere any”.
