Santa Margarida de Montbui impulsa la fira "La Margarida" sobre sostenibilitat i economia circular
Els dies 9 i 10 de maig, el Parc Central de Montbui acollirà un ampli programa d’activitats centrades en el medi ambient, el consum responsable i els productes de proximitat
Ruben Costa
Santa Margarida de Montbui impulsa una nova edició de la fira “La Margarida”, que se celebrarà els dies 9 i 10 de maig al Parc Central del municipi. Es tracta d’una proposta consolidada com a espai de referència en sostenibilitat, educació ambiental i promoció de l’economia circular i el comerç de proximitat.
La programació començarà dissabte 9 de maig amb activitats centrades en el coneixement del medi natural de la comarca de l’Anoia. Els participants podran gaudir d’una sortida d’observació d’orquídies silvestres, una ruta guiada per conèixer les papallones de la Tossa de Montbui i un vermut de proximitat com a espai de trobada. A la tarda, s’han programat un cens d’orenetes i una sortida nocturna per observar ratpenats al riu Anoia, amb la possibilitat de completar la jornada amb un sopar de carmanyola en plena natura.
El diumenge 10 de maig, el Parc Central es convertirà en el centre de la fira, amb la inauguració oficial a les 10 h i activitats fins a primera hora de la tarda. El programa inclourà tallers i propostes d’educació ambiental com sortides etnobotàniques, identificació de rastres d’animals, observació de macroinvertebrats aquàtics i la construcció de refugis per a ratpenats, així com activitats participatives sobre el futur dels espais naturals. La sostenibilitat i l’economia circular seran eixos centrals de la jornada, amb tallers d’elaboració de sabó amb oli reciclat, sessions informatives sobre el nou model de recollida de residus i demostracions pràctiques de gestió de residus. També hi haurà activitats familiars com jocs reciclats, un escape room sostenible i el Twister dels residus, a més d’exposicions sobre el patrimoni natural de Montbui.
La gastronomia de proximitat tindrà un paper destacat amb tastos de productes locals i un taller de cuina amb ingredients del territori. El moment central serà una arrossada popular amb productes de quilòmetre zero, elaborada per Xavier Salom, que es podrà degustar el diumenge al migdia. La fira es completarà amb activitats culturals i de dinamització econòmica, com una obra de teatre familiar, un concert en directe i iniciatives per fomentar el comerç local i el turisme al municipi. Les entitats del poble també participaran amb propostes pròpies durant tota la jornada.
