Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
1 de Maig a ManresaTrànsit i transport públic a Catalunya avuiRajoles eròtiquesMayka NavarroAgenda pont de MaigBerni Álvarez
instagramlinkedin

TEDxIgualada fa una xerrada sobre el planeta Mart a l’Observatori Astronòmic de Pujalt

TEDxIgualada Salon proposa una nit per reflexionar sobre el futur de la humanitat al planeta vermell amb experts, joves i divulgadors científics

TEDxIgualada

TEDxIgualada / tedxigualada

Ruben Costa

Manresa

El pròxim 29 de maig a les 19.00 hores, l’Observatori Astronòmic de Pujalt acollirà el TEDxIgualada Salon sota el títol “Camí a Mart”, una proposta que convida a imaginar el futur de la humanitat al planeta vermell. La jornada girarà al voltant d’una de les grans qüestions de l’actual cursa espacial: si algun dia serà possible arribar a Mart i, fins i tot, viure-hi. L’esdeveniment combinarà divulgació científica, reflexió i activitats d’observació astronòmica.

El programa inclou diverses intervencions. L’estudiant d’ESO Roc Baquero obrirà la sessió amb “Viure a Mart: una mirada jove al futur”, seguit per Josep Maria Llenas, director de l’Observatori de Pujalt, que proposarà un “Viatge virtual de la Terra a Mart”. També hi intervindrà Juan Carlos Morales, investigador de l’Institut de Ciències de l’Espai, amb una ponència sobre la recerca de vida més enllà de la Terra, des de Mart fins als exoplanetes. Finalment, el divulgador Sergi Guillen abordarà el paper de Mart en la nova geopolítica espacial.

Notícies relacionades

La trobada es completarà amb l’activitat “Cel en directe”, així com un pica-pica i una sessió d’observació astronòmica centrada en Júpiter i la Lluna, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents