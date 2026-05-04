TEDxIgualada fa una xerrada sobre el planeta Mart a l’Observatori Astronòmic de Pujalt
TEDxIgualada Salon proposa una nit per reflexionar sobre el futur de la humanitat al planeta vermell amb experts, joves i divulgadors científics
Ruben Costa
El pròxim 29 de maig a les 19.00 hores, l’Observatori Astronòmic de Pujalt acollirà el TEDxIgualada Salon sota el títol “Camí a Mart”, una proposta que convida a imaginar el futur de la humanitat al planeta vermell. La jornada girarà al voltant d’una de les grans qüestions de l’actual cursa espacial: si algun dia serà possible arribar a Mart i, fins i tot, viure-hi. L’esdeveniment combinarà divulgació científica, reflexió i activitats d’observació astronòmica.
El programa inclou diverses intervencions. L’estudiant d’ESO Roc Baquero obrirà la sessió amb “Viure a Mart: una mirada jove al futur”, seguit per Josep Maria Llenas, director de l’Observatori de Pujalt, que proposarà un “Viatge virtual de la Terra a Mart”. També hi intervindrà Juan Carlos Morales, investigador de l’Institut de Ciències de l’Espai, amb una ponència sobre la recerca de vida més enllà de la Terra, des de Mart fins als exoplanetes. Finalment, el divulgador Sergi Guillen abordarà el paper de Mart en la nova geopolítica espacial.
La trobada es completarà amb l’activitat “Cel en directe”, així com un pica-pica i una sessió d’observació astronòmica centrada en Júpiter i la Lluna, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin.