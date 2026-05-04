La Vilanovina, Rut Casanellas, es proclama subcampiona del món en la World Photographic Cup
La presència de Rut Casanellas en la selecció espanyola en el certamen World Photographic Cup 2026 reivindica el talent fotogràfic català
Regió7
La fotògrafa de Vilanova del Camí, Rut Casanellas, aconsegueix una gran fita en la seva carrera professional en proclamar-se subcampiona del món per equips en la World Photographic Cup 2026. Amb la medalla de plata es consolida entre les grans potències del panorama global de la imatge professional.
La presència de Casanellas no només situa la seva carrera en l'elit internacional, sinó que també reivindica el talent fotogràfic català.
La final del certament ha tingut lloc a Reikiavik (Islàndia) i l’equip espanyol es va quedar a només un punt d'aconseguir el títol de campió. Finalment, en aquesta final ajustada, va quedar-se en mans dels estatunidencs. Tot i això, ha quedat constatat l’excel·lent rendiment de l’equip de Casanellas, on es destaca la labor clau de l’anoienca.
El resultat suposa la culminació d'un cicle d'extraordinaris assoliments per al grup, presentat per la Federació Espanyola de Professionals de la Fotografia i la Imatge (FEPFI), que en edicions anteriors es va emportar el títol mundial en 2024 i la tercera posició en 2025.
El treball de la selecció espanyol, coordinada pel comitè FEPFI i dirigida pel seleccionador José Hidalgo, ha permès situar-nos com el país amb el nombre més elevat de medalles en l’edició d’enguany. A més, han estat nou fotografies les que han quedat entre les finalistes del certamen.
La World Photographic Cup, considerada la “Copa del Món de la Fotografia”, reuneix anualment més de 50 països i distingeix l'excel·lència tècnica, creativa i narrativa de la imatge professional en l'àmbit internacional.
