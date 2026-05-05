Àuria impulsa pràctiques no laborals amb 20 empreses de l’Anoia durant els primers mesos de 2026
El Servei d’Inserció Especialitzat ha gestionat 27 convenis entre gener i abril i ha acompanyat 38 persones en itineraris formatius i laborals
Ruben Costa
El Servei d’Inserció Especialitzat (SIE) d’Àuria ha acompanyat 38 persones en la realització de pràctiques no laborals durant els primers mesos de 2026, en col·laboració amb 20 empreses del territori. Aquesta actuació s’ha desenvolupat a través dels programes SIOAS, MAIS i Punt Formatiu Incorpora de la Fundació ”la Caixa”, amb presència en diversos municipis de l’Anoia com Igualada, Calaf, El Bruc, Masquefa, Piera i Vilanova del Camí. En aquest període s’han formalitzat 27 convenis de col·laboració amb empreses de sectors diversos, fet que evidencia la capacitat del servei per generar oportunitats adaptades a diferents perfils i alineades amb les necessitats del teixit productiu local. Les pràctiques no laborals es consoliden com una eina clau per afavorir la inserció laboral, ja que permeten a les persones participants adquirir experiència en entorns reals de treball, millorar competències i reforçar l’autonomia i la confiança.
Pel que fa als programes, el SIOAS, concentra el 47% de les pràctiques, mentre que el MAIS, orientat a persones en situació d’exclusió social, representa el 16%. El Punt Formatiu Incorpora, centrat en la formació i adquisició de competències laborals, agrupa el 37% restant. Els sectors d’activitat de les empreses col·laboradores són amplis i representatius del teixit econòmic de la comarca. S’hi inclouen àmbits com la neteja sociosanitària i industrial, la bugaderia, el comerç, la indústria d’injecció de plàstics, la fabricació de components d’automoció, la indústria ceràmica, la logística i magatzem, la indústria del metall i la indústria alimentària. Aquesta diversitat reflecteix una oferta variada d’oportunitats per a les persones participants.
Al llarg de la seva trajectòria de més de 15 anys, el SIE ha anat creixent amb l’objectiu de generar oportunitats laborals per a diferents col·lectius. El 2025, el servei va atendre 716 persones i va facilitar la signatura de 270 contractes laborals, amb 171 insercions i un índex d’inserció del 25,9%. Aquestes dades posen de manifest l’impacte del servei en la millora de l’ocupabilitat de persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat.
El SIE actua com a punt de connexió entre persones i empreses, oferint orientació, formació i acompanyament personalitzat, i treballant en xarxa amb agents socials i econòmics del territori. Des d’Àuria, la responsable del servei, Elisenda Mora, destaca que “les pràctiques no laborals són una porta d’entrada al món laboral i una oportunitat real per a moltes persones que necessiten un acompanyament específic”.
- L’advocada de Rosa Peral renuncia a la seva defensa en tots els processos judicials que té oberts
- Un home de 60 anys resulta ferit greu en una explosió de gas a Manresa
- És un atac de llop”: L'expert Martí Boada analitza l'arribada del depredador al sud del Solsonès
- Soc 'Trementinaira' com la besàvia i ho escric amb 'a' perquè em dona la gana
- Dues excursionistes es desorienten fent una ruta pel Cadí-Moixeró i han de demanar socors
- Els Mossos i la Fiscalia alerten del consum entre joves de nitazens, el “superopioide” cent vegades més potent que el fentanil
- Demanen 2 anys i 3 mesos de presó per a la propietària d’una pastisseria de la carretera de Vic de Sant Fruitós que estafava diners a un client que no s’hi veia bé
- Reacció de la CGT a l'estalvi del nou model de recollida a Manresa: 'No són 800.000 euros menys, són 800.000 més