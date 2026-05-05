Els ajuntaments de l’Arc Metropolità anuncien que es personaran contra els delinqüents multireincidents
Els alcaldes exigeixen a la Generalitat la convocatòria urgent de la Comissió de Policia i demanen un repartiment territorial equitatiu dels nous jutges per fer efectiva la reforma legal
Ruben Costa
L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha assistit aquest dimarts a la reunió del comitè executiu de l'Associació de Municipis de l’Arc Metropolità celebrada a Mataró. La trobada ha marcat un punt d'inflexió en l'estratègia de seguretat de les deu ciutats que formen l'entitat, amb l'anunci que els ajuntaments faran un pas endavant i es personaran oficialment com a acusació en els procediments judicials contra els delinqüents multireincidents. Aquesta mesura pretén posar fi a la sensació d’impunitat que generen els furts constants, un problema que, segons els batlles, "pertorba la convivència i la imatge de les ciutats".
La decisió arriba després que el passat mes de febrer una delegació d'alcaldes es desplacés a Madrid per pressionar en l'aprovació de la nova Llei contra la Multireincidència. Aquesta reforma legal ja permet que els furts deixin de ser tractats com a fets aïllats i es puguin castigar amb penes d'entre un i tres anys de presó. Ara, però, els municipis consideren que la llei per si sola no és suficient i reclamen instruments reals per implementar-la en tres nivells crítics:
Els alcaldes han instat el Departament d'Interior de la Generalitat a convocar amb caràcter urgent una sessió extraordinària de la Comissió de Policia de Catalunya. Reclamen instruccions clares i unificades perquè Mossos d'Esquadra i Policies Locals puguin instruir els atestats de manera que la reincidència quedi acreditada des del primer moment.
Davant l'anunci de la incorporació de nous jutges per lluitar contra el col·lapse dels tribunals, l'Arc Metropolità exigeix un repartiment territorial equitatiu. El col·lectiu alerta que la pressió delictiva no es limita a la capital i que les ciutats de la segona corona necessiten recursos proporcionats per agilitzar els judicis. Els serveis jurídics dels ajuntaments han rebut l'encàrrec de preparar els protocols per actuar com a acusació particular, permetent als consistoris advertir directament a la Fiscalia i sol·licitar mesures cautelars contra els delinqüents més actius.
El clam de l'Arc Metropolità no és nou. Des del setembre de 2024, el comitè executiu ha anat aprovant resolucions per alertar que la seguretat pública és el principal repte dels municipis metropolitans. Marc Castells i la resta d'alcaldes han subratllat que la nova regulació ha de facilitar que les policies locals tinguin accés a la informació judicial centralitzada, un element clau per coordinar les detencions amb els antecedents penals dels arrestats. Amb aquesta ofensiva jurídica i política, els ajuntaments esperen que la reforma del Codi Penal es tradueixi finalment en una reducció efectiva de la delinqüència als carrers, garantint que els delictes menys violents però altament repetitius rebin la resposta penal que la ciutadania reclama.
- L’advocada de Rosa Peral renuncia a la seva defensa en tots els processos judicials que té oberts
- Un home de 60 anys resulta ferit greu en una explosió de gas a Manresa
- És un atac de llop”: L'expert Martí Boada analitza l'arribada del depredador al sud del Solsonès
- Soc 'Trementinaira' com la besàvia i ho escric amb 'a' perquè em dona la gana
- Dues excursionistes es desorienten fent una ruta pel Cadí-Moixeró i han de demanar socors
- Els Mossos i la Fiscalia alerten del consum entre joves de nitazens, el “superopioide” cent vegades més potent que el fentanil
- Demanen 2 anys i 3 mesos de presó per a la propietària d’una pastisseria de la carretera de Vic de Sant Fruitós que estafava diners a un client que no s’hi veia bé
- Reacció de la CGT a l'estalvi del nou model de recollida a Manresa: 'No són 800.000 euros menys, són 800.000 més