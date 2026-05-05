El grup d'esquerres Ara Igualada posa el focus en l’accés a l’habitatge i la mobilitat del transport públic
La direcció de la nova formació assegura que hi ha membres d'ERC que han entrat al grup i que triarà el cap de llista al setembre
ARA Igualada va patir una sotregada quan ERC va decidir no formar part de la coalició que es gestava per a les municipals, però compta amb militants d'aquesta formació que s'han acostat al grup a títol individual. L'enrenou ha fet post-posar l'elecció del cap de llista fina al mes de setembre. Pau Ortínez, membre d’Ara Igualada, explica que la necessitat de crear habitatge públic i la mobilitat entre Igualada i Barcelona són eixos prioritaris.
Pau Ortínez assegura que "és una candidatura pensada des d'Igualada i per Igualada". I afegeix que "la convivència entre diverses sensibilitats polítiques la gestionem bé i no hi ha problemàtiques". Per a Ortínez "estem parlant tots de la mateixa ciutat i el 99% dels casos ens entenem”.
A més a més de dels reptes de l’habitatge, la millora del transport públic Igualada-Barcelona (que passa per canviar de concessionari que presta aquest servei, Monbus), Ara Igualada també vol insistir en la transformació i dinamització del barri del Rec, el reforç de l’educació i la sanitat públiques, l’ampliació de places de residències per a la gent gran i la revitalització del centre de la ciutat i del comerç local.
A propòsit del "dèficit" d'habitatge públic que denuncia, Pau Ortínez comenta “el planejament urbanístic fa quaranta anys que no es renova i tota la ciutat, sigui del color polític, que sigui sap que s’ha de renovar". Ortínez recorda que la capital de l'Anoia és una ciutat de 42.000 habitants i "hi ha menys de 10 pisos disponibles als portals d’internet i això és una emergència de l’habitatge molt greu". També recalca que hi ha un problema de preu, ja que "són molt cars". La solució, per a la formació "és fer habitatge públic, que en els últims setze anys només s’han construït dos a la ciutat d’Igualada”.
Pel que fa a la problemàtica del transport públic, el moviment proposa fer un “pacte de ciutat” per rebutjar la proposta de la Generalitat de Catalunya que té previst allargar la concessió de Monbus entre Igualada i Barcelona fins al 2034. En aquest sentit, han anunciat que han contactat amb diversos grups polítics al Parlament de Catalunya per tal de fer pressió.
El membre d’Ara Igualada afegeix que “en els últims anys hi ha hagut molts incidents amb Monbus". "Hi ha molts vehicles que no passen, problemes d’espai on van plens i la gent no pot pujar. Ens trobem en una situació complicada i hem de deixar d’allargar l’agonia”, insisteix.
Per aquest motiu exposaven que la seva proposta és “que es marqui una qualitat dels vehicles, manteniment, noves línies de bus". "El nou model que necessitaríem és una xarxa de transport de titularitat pública, i per això presentem avui aquesta demanda”, constata.
Passi el que passi a les pròximes eleccions del 2027, Pau Ortinez assegura que el grup continuarà treballant per Igualada.
