Igualada connecta els parcs de Vallbona i Valldaura per l'Anella Verda

La ciutat estrena aquest diumenge un nou tram de l'Anella Verda amb una gran festa ciutadana que inclourà activitats familiars i un esmorzar popular

Parc de Valldaura, Igualada / Arxiu particular

Ruben Costa

Manresa

Igualada continua fent passes fermes cap a un model de ciutat més saludable i integrada en el seu entorn natural. Aquest diumenge, 10 de maig, la capital de l’Anoia viurà una jornada festiva amb la inauguració del nou tram de l’Anella Verda, una infraestructura clau que connecta finalment els parcs de Vallbona i Valldaura.

Aquesta nova via no és només un camí per a vianants; és un nexe estratègic que enllaça amb l'Anella de Fàtima i el tram urbà, consolidant una xarxa de mobilitat sostenible que permet recórrer la ciutat de punta a punta en un entorn privilegiat. Segons la regidora de Barris, Patricia Illa, l'actuació permet "fer salut" mentre es gaudeix d'unes vistes fantàstiques de l'entorn igualadí, convertint-se en una nova oportunitat per fomentar la convivència a l'aire lliure. Per celebrar-ho, l’Ajuntament ha preparat una matinal d’activitats que arrencarà a les 10:30 h. La jornada començarà amb una caminada conjunta per estrenar l’itinerari, seguida de tallers creatius per a totes les edats: des de la personalització de totebags i polseres fins a la creació de "bombes" de llavors per potenciar la biodiversitat de la zona.

La festa clourà amb un esmorzar gratuït per a tots els assistents i un sorteig entre els participants. Amb aquesta obertura, el govern local referma el seu compromís de portar la natura a tocar de cada barri, convidant els veïns i veïnes a descobrir un espai que, des d'aquest cap de setmana, passarà a formar part del dia a dia de la ciutat.

