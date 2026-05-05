L’acusat de matar i esquarterar el seu company de pis a Piera admet els fets
L’home, de 25 anys, diu que anava drogat i que escoltava veus dient que o matava o el matarien
Alega un transtorn mental del que ha estat en tractament des de petit
El jove de 25 anys que el desembre del 2022 hauria matat i esquarterat el seu company de pis a Piera ha admès els fets. Aquest dimarts ha començat el judici a l'Audiència de Barcelona contra J.R.H.E. que tenia 21 anys en el moment dels fets. La vista, que es va iniciar el dijous dia 30 amb la selecció del jurat, ahir no es va poder celebrar, i per això aquest dimarts ha estat el primer dia de declaracions.
L’acusat només ha respost a les preguntes del seu advocat, malgrat que en un primer moment s’ha mostrat desorientat i ha dit que respondria també al fiscal. Després d’una breu interlocució en privat amb el seu lletrat, finalment s’ha reafirmat en només respondre'l a ell. J.R.H.E. ha admès que va matar al seu company de pis, un xalet que tenien ocupat de la urbanització Bosc de l’Àliga a Piera, tal com va publicar Regió7 en el moment dels fets.
Segons les seves paraules, havia consumit "substàncies, i alcohol, i al cap d’un parell de dies vaig començar a sentir veus". Més endavant ha aclarit que havia pres crac i tusi (la coneguda com a cocaïna rosa), a més d’alcohol. Amb el pas dels dies, les veus no se n’anaven i la relació amb la víctima es va anar tornant tensa.
Fins que el 12 de desembre de 2022, "les veus em van començar a dir que o matava l’Alejandro, o ell em mataria a mi". Era de matinada i va ser aleshores quan va agafar un ganivet i va anar al llit on dormia la víctima, i li va donar un fort cop al cap. L’atacant es va tallar amb el ganivet, mentre l’agredit s’aixecava de cop. "Vaig començar a clavar-li el ganivet molts cops, però no es moria. Per això vaig anar a buscar un martell, i el vaig picar repetidament fins que es va morir".
A partir d’aquí, i a preguntes del seu defensor, l’acusat ha admès que va tallar la víctima en dos amb una motoserra, i va llençar les dues meitats "fora de la casa". En aquest sentit, no s’ha entrat en detalls, ni tampoc l’advocat els ha preguntat.
J.R.H.E. també ha demanat disculpes a la família de la víctima, dient que "va perdre el coneixement i no volia fer això". Acabat l’interrogatori a l’acusat, ha seguit el judici amb diversos testimonis, i s’allargarà fins al 15 de maig.
Petició fiscal
La fiscalia demana 23 anys i 5 mesos de presó per a l'acusat. El Ministeri fiscal imputa a l’acusat, un delicte d’assassinat amb les agreujants de traïdoria (víctima indefensa) i acarnissament un delicte de profanació de cadàver, i demana 23 anys de presó per l’assassinat i 5 mesos de presó per la profanació, a més de llibertat vigilada durant 5 anys després de la condemna i indemnitzacions de 150.000 € per als familiars.
