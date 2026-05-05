Es presenten les bases dels Premis Ciutat d’Igualada
El termini de presentació finalitza el 20 de setembre per a la majoria de les nou categories, que enguany destaquen la recerca i el disseny industrial
Ruben Costa
Igualada torna a vestir-se de gala per celebrar la vitalitat de la seva cultura. El Departament de Cultura de l’Ajuntament, en col·laboració amb diverses entitats de la ciutat, ha presentat les bases de la 31a edició dels Premis Ciutat d’Igualada. Aquesta convocatòria, ja plenament consolidada, agrupa nou guardons que no només busquen reconèixer el talent contemporani en l'àmbit artístic, social i científic, sinó que també reten homenatge a les figures històriques que han definit la identitat de la capital de l’Anoia.
Tot i que la maquinària ja està en marxa, els creadors i investigadors han de tenir present el calendari: el 20 de setembre de 2026 és la data límit general per presentar les propostes. No obstant això, hi ha excepcions importants que cal anotar, com el Premi de Fotografia Procopi Llucià, que tancarà la recepció d’obres el proper 5 de juliol, o el Premi d’Investigació Jaume Caresmar, que per la seva naturalesa biennal permetrà la presentació de projectes fins al setembre de 2027.
En aquesta edició, l’organització vol fer un èmfasi especial en el Premi de recerca Dr. Joan Mercader, convidant els investigadors a presentar projectes que vinculin el rigor acadèmic amb la realitat del nostre territori. Així mateix, el sector del disseny recupera el protagonisme amb el Premi Gaspar Camps, que enguany se centra en les disciplines de disseny industrial i d'interiorisme per a obres produïdes a la comarca. La modernitat també hi té cabuda amb el guardó d'art digital Jaume Graells, que continua explorant les fronteres de la creació mitjançant la intel·ligència artificial.
Amb la incorporació de noves veus als jurats, com el poeta Albert Rabell en la categoria de poesia Joan Llacuna, els premis es renoven sense perdre la seva essència. El punt àlgid de la celebració arribarà el diumenge 15 de novembre, quan el Teatre Municipal l’Ateneu acollirà l’acte de lliurament de guardons. Mentrestant, tots aquells interessats a participar-hi poden consultar els detalls i requisits específics a la web oficial de l’Ajuntament.
