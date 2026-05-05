S’obren les preinscripcions de la nova llar-escola de Castellolí per al curs 2026-2027

El nou equipament educatiu integrarà la llar d’infants i l’escola Les Passeres en un únic espai per a infants d’1 a 6 anys

Simulació de la llar d’infants un cop finalitzades les obres / Arxiu particular

Ruben Costa

Manresa

El període de preinscripcions per accedir a la nova llar-escola de Castellolí estarà obert entre el 8 i el 22 de maig. Aquest tràmit suposa el primer pas per optar al nou equipament educatiu integrat, previst per entrar en funcionament el curs 2026-2027, que unificarà la llar d’infants i l’escola Les Passeres en un mateix recinte.

Tota la informació sobre el procediment de preinscripció i la documentació necessària es pot consultar a la pàgina web de l’escola Les Passeres. El projecte educatiu, ubicat dins del complex escolar del municipi, permetrà concentrar els serveis per a infants d’1 a 6 anys en un únic espai. L’objectiu és afavorir la continuïtat pedagògica i facilitar la transició entre les diferents etapes educatives, creant un entorn educatiu cohesionat i estable.

Les obres de la nova infraestructura tenen prevista la seva finalització el 30 de juny de 2026, amb la voluntat que el centre pugui obrir portes al setembre del mateix any. Actualment, el projecte es troba en una fase avançada d’execució, amb l’estructura, les instal·lacions i la distribució interior ja completades. Els treballs se centren ara en els acabats i en la configuració de l’espai exterior, que es dissenya per garantir la seguretat, el confort i l’estimulació dels infants.

La regidora d’Educació, Glòria Saiz, ha destacat que el projecte suposa “un pas endavant per a l’educació pública i per a l’escola del municipi”, ja que permetrà integrar els infants més petits en el mateix recinte escolar i afavorir una trajectòria educativa contínua. També ha remarcat que el nou centre disposarà de noves aules, pati i recursos adequats, amb el suport de l’Ajuntament per garantir el seu bon funcionament. Saiz ha posat en valor el model d’escola rural, que ofereix entorns naturals, espais oberts i ràtios reduïdes, així com una forta dimensió comunitària basada en la proximitat i les relacions entre famílies i alumnat.

