La 30a edició del Rec.0 d'Igualada estrena un nou espai dedicat a creadors i artesans
El festival, que se celebra fins dissabte, reuneix més de 100 marques de moda i una quarantena d'activitats culturals
ACN
El barri del Rec d'Igualada acull des d'aquest dimecres i fins dissabte la 30a edició del Rec.0, el festival de pop-up stores que, des del 2009, converteix aquest antic barri industrial en un gran escenari de moda, cultura i gastronomia. Amb més de 100 marques i una quarantena d'activitats culturals, el certamen s'ha consolidat com una cita de referència a la Catalunya Central.
Com a principal novetat, el festival estrena la 080_La Galeria, un espai que amplia la proposta més enllà de la moda i posa el focus en la creativitat i l'artesania. Ubicada a l'antiga adoberia de Cal Mateu, reuneix peces d'autor, ceràmica i treballs en fusta o paper. "És una prova pilot d'un projecte que creixerà", destaca Marina Iglesias, cofundadora del Rec.0.
