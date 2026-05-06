Una empremta dactilar a una bossa de plàstic va conduir a detenir l'acusat d'esquarterar un home a Piera
Els Mossos van trobar a la casa on es va produir el crim tot el material usat per matar i dividir el cos de la víctima
Una empremta digital va ser clau perquè els Mossos d'Esquadra identifiquessin el presumpte autor del crim i esquarterament de Piera. En el segon dia del judici per la mort i esquarterament d'una persona a Piera, el caporal del grup d'investigació dels Mossos d'Esquadra ha explicat que es va trobar una empremta digital a una de les bosses que cobrien la part inferior del cos de la víctima que es va trobar al bosc. Malgrat que l'autor va intentar cremar les dues meitats del cos, encara va ser possible agafar aquesta empremta.
Els agents van comparar-la amb el banc de dades i va sortir relacionada amb una denúncia per violència de gènere. Els Mossos van comprovar que l'adreça d'aquesta denúncia es corresponia amb un domicili que es trobava equidistant dels dos punts on es van trobar les meitats del cos de la víctima. A més a més, en els punts on es va trobar el cadàver, també es van identificar roderes d'un vehicle de mobilitat personal, uns mistos d'una marca concreta i el tap d'una ampolla de plàstic.
Un cop sol·licitada l'entrada i perquisició a l'esmentat habitatge, a la urbanització Can Martí de l'Estela de Piera, els agents hi van trobar tots els elements que relacionaven la casa com a escenari del crim. Un martell com l'arma homicida, un patinet compatible amb les roderes del bosc, mistos com els trobats i una ampolla sense tap. També es va trobar restes de sang i documentació de la víctima. Per acabar de reblar el clau, l'acusat va buscar amb el seu telèfon mòbil a internet informació de com eliminar taques de sang. La treballadora d'una benzinera propera també ha identificat l'home i el patinet amb el qual va anar a buscar una garrafa de benzina.
El judici, que se celebra a la sala del Jurat de l'Audiència de Barcelona, va tenir la seva primera sessió aquest dimarts, en la qual l'acusat va reconèixer ser l'autor de la mort i de l'esquarterament, adduint que "anava drogat i sentia veus que el van empènyer a matar al seu company de pis".
