Igualada i Ubrique segellen el seu agermanament per potenciar l’eix de la indústria de la pell
Les dues ciutats formalitzen una aliança estratègica que uneix la curtició i la marroquineria, completant tota la cadena de valor del sector
Ruben Costa
El Saló de Plens de l’Ajuntament d’Igualada ha acollit aquest migdia la signatura oficial de l’agermanament entre Igualada i Ubrique, dues de les principals referències de la indústria de la pell a l’Estat. L’acte ha estat encapçalat pels respectius alcaldes, Marc Castells i Mario Casillas, que han formalitzat una aliança basada en una llarga tradició compartida vinculada a aquest sector.
L’acord reconeix els vincles històrics, econòmics i culturals entre ambdós municipis, marcats pel territori, la proximitat a l’aigua i el saber fer artesanal transmès de generació en generació. Igualada destaca com a centre de la curtició i el tractament de la pell de qualitat, mentre que Ubrique és un referent internacional en la manufactura i la marroquineria per a grans marques.
Durant l’acte, l’alcalde d’Igualada ha subratllat la “complementarietat perfecta” entre les dues ciutats, assenyalant que aquesta unió representa “des de la pell en brut fins a l’aparador de les millors marques del món”. També ha destacat el reconeixement al Gremi de Curtidors d’Igualada com a “Embajadores de la Piel”, atorgat per Ubrique.
Per la seva banda, Mario Casillas ha remarcat que l’agermanament va més enllà d’un acord institucional i simbolitza la relació entre dues comunitats amb una identitat compartida. En aquest sentit, ha afirmat que es tracta d’un pas important per reforçar la projecció conjunta a nivell europeu i internacional, en un context global que exigeix cooperació i estratègies compartides.
