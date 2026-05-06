Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Entrades Festival CaminsPonts JoiersRodaliesHantavirusDario BorhaniLa Meva Salut
instagramlinkedin

Igualada i Ubrique segellen el seu agermanament per potenciar l’eix de la indústria de la pell

Les dues ciutats formalitzen una aliança estratègica que uneix la curtició i la marroquineria, completant tota la cadena de valor del sector

Agermanament, Igualada i Urbique

Agermanament, Igualada i Urbique / Arxiu particular

Ruben Costa

Manresa

El Saló de Plens de l’Ajuntament d’Igualada ha acollit aquest migdia la signatura oficial de l’agermanament entre Igualada i Ubrique, dues de les principals referències de la indústria de la pell a l’Estat. L’acte ha estat encapçalat pels respectius alcaldes, Marc Castells i Mario Casillas, que han formalitzat una aliança basada en una llarga tradició compartida vinculada a aquest sector.

L’acord reconeix els vincles històrics, econòmics i culturals entre ambdós municipis, marcats pel territori, la proximitat a l’aigua i el saber fer artesanal transmès de generació en generació. Igualada destaca com a centre de la curtició i el tractament de la pell de qualitat, mentre que Ubrique és un referent internacional en la manufactura i la marroquineria per a grans marques.

Durant l’acte, l’alcalde d’Igualada ha subratllat la “complementarietat perfecta” entre les dues ciutats, assenyalant que aquesta unió representa “des de la pell en brut fins a l’aparador de les millors marques del món”. També ha destacat el reconeixement al Gremi de Curtidors d’Igualada com a “Embajadores de la Piel”, atorgat per Ubrique.

Notícies relacionades

Per la seva banda, Mario Casillas ha remarcat que l’agermanament va més enllà d’un acord institucional i simbolitza la relació entre dues comunitats amb una identitat compartida. En aquest sentit, ha afirmat que es tracta d’un pas important per reforçar la projecció conjunta a nivell europeu i internacional, en un context global que exigeix cooperació i estratègies compartides.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una manresana guanya el pot de l''Atrapa'm si pots' i s'endú 177.000 euros: 'Necessitava recuperar l'esperança
  2. L’advocada de Rosa Peral renuncia a la seva defensa en tots els processos judicials que té oberts
  3. Judit Vinyes, portaveu de BeGI: «M'ha sorprès la quantitat de persones que m'han dit que votarien a Aliança»
  4. La 'droga dels pobres' a la Catalunya central guanya consumidors, aliens als seus mites i estigmes
  5. El pas extra per entrar a La Meva Salut que molts no entenen: així funciona el doble factor
  6. Reacció de la CGT a l'estalvi del nou model de recollida a Manresa: 'No són 800.000 euros menys, són 800.000 més
  7. Soc 'Trementinaira' com la besàvia i ho escric amb 'a' perquè em dona la gana
  8. La policia investiga si l'explosió d'aquest dilluns a la Balconada de Manresa va ser intencionada

Igualada i Ubrique segellen el seu agermanament per potenciar l’eix de la indústria de la pell

Igualada i Ubrique segellen el seu agermanament per potenciar l’eix de la indústria de la pell

Docents del Bages protagonitzen protestes abans de la nova tongada de vagues

Docents del Bages protagonitzen protestes abans de la nova tongada de vagues

Rescaten amb helicòpter un boletaire ferit a Montellà i Martinet

Rescaten amb helicòpter un boletaire ferit a Montellà i Martinet

UManresa demana voluntaris per al Simulacre d'Incident amb Múltiples Víctimes que farà el 30 de maig

UManresa demana voluntaris per al Simulacre d'Incident amb Múltiples Víctimes que farà el 30 de maig

Detenen quatre persones al Bages després de furtar la bossa d'una dona de dins del seu cotxe

Detenen quatre persones al Bages després de furtar la bossa d'una dona de dins del seu cotxe

Els Mossos busquen el violador d'una menor el cap de setmana passat al Raval

Els Mossos busquen el violador d'una menor el cap de setmana passat al Raval

Licitades les obres del carril bus a la Via Augusta de Badalona que han de completar la reforma urbanística del centre

Licitades les obres del carril bus a la Via Augusta de Badalona que han de completar la reforma urbanística del centre

Ferrocarrils quantifica en 14.000 euros els danys a la via del tren de la potassa per la protesta de Revoltes de la Terra

Ferrocarrils quantifica en 14.000 euros els danys a la via del tren de la potassa per la protesta de Revoltes de la Terra
Tracking Pixel Contents