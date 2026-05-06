Vilanova del Camí obre la convocatòria del Premi al Talent 2026 per reconèixer trajectòries i projectes destacats
Els guardons, que s’entregaran el 12 de juny en la V Nit del Comerç i l’Empresa, distingiran persones, empreses i iniciatives amb impacte al municipi
Regio7
Vilanova del Camí ha obert la convocatòria del Premi al Talent 2026, una iniciativa destinada a reconèixer persones, empreses i projectes del municipi que destaquen per la seva trajectòria professional, la seva capacitat d’innovació o la seva contribució al desenvolupament de la comunitat. Els guardons es lliuraran el pròxim 12 de juny en el marc de la V Nit del Comerç i l’Empresa.
El premi estableix dues categories diferenciades. La primera està adreçada a ciutadanes i ciutadans vilanovins —ja sigui nascuts o residents al municipi— que hagin sobresortit en el seu àmbit professional, tant per compte propi com per compte d’altri, i que hagin contribuït al progrés del municipi o s’hagin convertit en un referent inspirador. La segona categoria reconeix empreses, comerços, startups o projectes emprenedors amb activitat a Vilanova del Camí que impulsin iniciatives innovadores o que aportin valor econòmic, social o ambiental a la comunitat.
Les candidatures es poden presentar a través del formulari disponible al web municipal www.vilanovadelcami.cat, on també es poden consultar les bases completes del premi. Igualment, es poden enviar per correu electrònic a peconomica@vilanovadelcami.cat. El termini de presentació finalitza el 24 de maig de 2026. Un jurat format per cinc membres —tres tècnics municipals i dues persones externes vinculades al món professional i empresarial— serà l’encarregat d’avaluar les candidatures. El tribunal podrà demanar informació addicional o entrevistes abans d’emetre el veredicte.
