Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Entrades Festival CaminsPonts JoiersRodaliesHantavirusDario BorhaniLa Meva Salut
instagramlinkedin

Vilanova del Camí obre la convocatòria del Premi al Talent 2026 per reconèixer trajectòries i projectes destacats

Els guardons, que s’entregaran el 12 de juny en la V Nit del Comerç i l’Empresa, distingiran persones, empreses i iniciatives amb impacte al municipi

Premi al Talent 2026

Premi al Talent 2026 / Arxiu particular

Regio7

Manresa

Vilanova del Camí ha obert la convocatòria del Premi al Talent 2026, una iniciativa destinada a reconèixer persones, empreses i projectes del municipi que destaquen per la seva trajectòria professional, la seva capacitat d’innovació o la seva contribució al desenvolupament de la comunitat. Els guardons es lliuraran el pròxim 12 de juny en el marc de la V Nit del Comerç i l’Empresa.

El premi estableix dues categories diferenciades. La primera està adreçada a ciutadanes i ciutadans vilanovins —ja sigui nascuts o residents al municipi— que hagin sobresortit en el seu àmbit professional, tant per compte propi com per compte d’altri, i que hagin contribuït al progrés del municipi o s’hagin convertit en un referent inspirador. La segona categoria reconeix empreses, comerços, startups o projectes emprenedors amb activitat a Vilanova del Camí que impulsin iniciatives innovadores o que aportin valor econòmic, social o ambiental a la comunitat.

Notícies relacionades

Les candidatures es poden presentar a través del formulari disponible al web municipal www.vilanovadelcami.cat, on també es poden consultar les bases completes del premi. Igualment, es poden enviar per correu electrònic a peconomica@vilanovadelcami.cat. El termini de presentació finalitza el 24 de maig de 2026. Un jurat format per cinc membres —tres tècnics municipals i dues persones externes vinculades al món professional i empresarial— serà l’encarregat d’avaluar les candidatures. El tribunal podrà demanar informació addicional o entrevistes abans d’emetre el veredicte.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una manresana guanya el pot de l''Atrapa'm si pots' i s'endú 177.000 euros: 'Necessitava recuperar l'esperança
  2. L’advocada de Rosa Peral renuncia a la seva defensa en tots els processos judicials que té oberts
  3. Judit Vinyes, portaveu de BeGI: «M'ha sorprès la quantitat de persones que m'han dit que votarien a Aliança»
  4. La 'droga dels pobres' a la Catalunya central guanya consumidors, aliens als seus mites i estigmes
  5. El pas extra per entrar a La Meva Salut que molts no entenen: així funciona el doble factor
  6. Reacció de la CGT a l'estalvi del nou model de recollida a Manresa: 'No són 800.000 euros menys, són 800.000 més
  7. Soc 'Trementinaira' com la besàvia i ho escric amb 'a' perquè em dona la gana
  8. La policia investiga si l'explosió d'aquest dilluns a la Balconada de Manresa va ser intencionada

Vilanova del Camí obre la convocatòria del Premi al Talent 2026 per reconèixer trajectòries i projectes destacats

Vilanova del Camí obre la convocatòria del Premi al Talent 2026 per reconèixer trajectòries i projectes destacats

El Govern central dona suport al pla de la central reversible de la Baells amb una ajuda de 6 milions d'euros

El Govern central dona suport al pla de la central reversible de la Baells amb una ajuda de 6 milions d'euros

Mireia Muntada (Paulig): «El talent no depèn del codi postal, sinó de les oportunitats, l’actitud i les decisions que prens»

Mireia Muntada (Paulig): «El talent no depèn del codi postal, sinó de les oportunitats, l’actitud i les decisions que prens»

S'inicia un projecte transpirinenc per defensar la relació dels ramaders amb el llop i amb l'os

S'inicia un projecte transpirinenc per defensar la relació dels ramaders amb el llop i amb l'os

El DocsBarcelona 2026 convida a viure l’emoció de «les històries humanes que hi ha darrere dels grans titulars»

El DocsBarcelona 2026 convida a viure l’emoció de «les històries humanes que hi ha darrere dels grans titulars»

La Punk Trail de Sant Joan bat rècords amb més de 700 inscrits

La Punk Trail de Sant Joan bat rècords amb més de 700 inscrits

Inscripcions obertes per al curs gratuït de certificat professional en administració a Vilanova del Camí

Inscripcions obertes per al curs gratuït de certificat professional en administració a Vilanova del Camí

Una joia medieval amagada entre muntanyes a tocar de Manresa

Una joia medieval amagada entre muntanyes a tocar de Manresa
Tracking Pixel Contents