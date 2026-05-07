Els Agents Rurals denuncien un home per fer servir un detector de metalls a Argençola
A més a més de la denúncia, li van comissar el detector, les eines i els objectes trobats
Els Agents Rurals han denunciat un home per utilitzar sense autorització un detector de metalls per localitzar i extreure objectes d'interès històric en un camp. Els fets van passar a Argençola, i els agents van comissar el detector, les eines i els objectes trobats.
En els primers sis mesos de l’any passat, aquest cos va fer 40 actuacions per ús il·lícit de detectors de metalls en espais naturals, un 33% més que en tot el 2024, en què es van registrar 30 actuacions. Els Agents Rurals alerten que aquest "increment significatiu d’aquesta pràctica il·legal posa en risc el patrimoni cultural". Tal com va publicar Regió7, la percepció que tenen els ciutadans que l’ús de detectors de metalls és una afició afavoreix la impunitat dels saquejadors
L’activitat dels anomenats arqueofurtius, persones que utilitzen detectors de metalls per buscar il·legalment restes arqueològiques, paleontològiques o d’interès històric en jaciments o zones pròximes, ha augmentat en els últims anys a Catalunya, segons expliquen a aquest diari els Mossos d’Esquadra. D’acord amb dades del cos policial, s’ha passat de 13 actuacions el 2021 a les 27 del 2024, cosa que significa un increment de gairebé un 108% en quatre anys. El 2025, la policia va obrir una vintena de diligències per ús de detectors de metalls per saquejar jaciments arqueològics.
