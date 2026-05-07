Els forenses descarten una malaltia mental a l'acusat de matar i esquarterar el company de pis a Piera
Destaquen una "planificació molt elaborada" i que la víctima va morir pels impactes repetits al cap amb un objecte
ACN
Els metges forenses han descartat que l'acusat de matar i esquarterar el company de pis a Piera el desembre del 2022 patís una malaltia mental ni "cap alteració de la capacitat cognitiva" que li impedís controlar la seva forma d'actuar aquell dia.
Així ho han exposat en el quart dia de judici que se celebra a l'Audiència de Barcelona. Els metges han descartat també que estigués "pertorbat" i han donat per fet que coneixia les conseqüències dels fets. Asseguren que la decisió d'esquarterar i cremar el cos demostra una "planificació molt elaborada per dificultar-ho tot i ocultar els senyals". Durant les pericials, també s'ha constatat que la víctima va morir pels impactes repetits amb un objecte al cap, que li van ocasionar fins a 16 talls.
Això coincideix amb la descripció que va fer un dels Mossos d'Esquadra que va portar la investigació del cas, com publicava ahir Regió7. En el judici, que s'allargarà fins a la setmana vinent, l'acusat afronta una petició fiscal de 23 anys i 5 mesos de presó per matar i esquarterar el company de pis en una casa el desembre de 2022 a Piera. En la primera sessió del judici, l'acusat es va declarar autor dels fets. El ministeri públic també sol·licita una indemnització de 150.000 euros per als familiars de la víctima i llibertat vigilada durant cinc anys un cop complerta la condemna.
Segons va explicar ell mateix, els dies previs havia consumit alcohol i drogues, i posteriorment va començar a patir episodis d'alteració mental, amb al·lucinacions auditives i sensacions de persecució.
Basant-se en els informes elaborats a la presó i amb l'entrevista personal que li van fer, els forenses han ratificat que no té cap discapacitat intel·lectual ni tampoc els consten informes previs sobre tractaments psiquiàtrics. També han assegurat que l'acusat en cap moment els va comentar que actués contra el seu company perquè sentia que algú el volia atacar.
De la seva banda, l'advocat de la defensa ha proposat la declaració del terapeuta que va tractar-lo durant la presó preventiva en un intent de documentar possibles trastorns de personalitat. El psicòleg, que el va atendre el 2023, ha explicat que tot el que va treballar amb ell va ser al marge dels fets pel qual se'l jutja i que no en va parlar mai seguint el procediment de la presó preventiva.
Durant l'estada a presó, ha confirmat que l'acusat, puntualment, consumia drogues i que, quan estava sota els seus efectes, "tendia a aïllar-se". També recorda que havia tingut moments d'"estar fora de la realitat", però només quan havia consumit. De fet, ha explicat que en el seu dia a dia "gestionava molt bé les problemàtiques a la presó" i que es va adaptar bé quan van passar-lo a un mòdul ordinari.
Les autòpsies confirmen els talls "nets" i precisos d'una eina
La metge forense que va participar en els dos aixecaments de cadàver –el cos va trobar-se partit en dues parts en llocs diferents i en poques hores de diferència- han confirmat que la víctima va patir una mort violenta i que l'autor va intentar eliminar les restes sense èxit. La víctima no presentava signes d'haver-se intentat defensar ni tampoc es van trobar restes biològiques ni proves d'agressió sexual.
Tenia 16 lesions al cap, fruit d'una acció continuada i amb un objecte contundent (possiblement un martell), causant lesions laterals i frontals que li haurien causat una mort per traumatisme cranioencefàlic. Amb relació a la forma que va tallar el cos ja un cop mort, els metges coincideixen que van ser talls "nets i perfectament seccionats" amb una arma afilada. El tercer tipus de lesions que presentava el cos eren cremades quan l'autor va intentar, sense èxit, eliminar el cos carbonitzant-lo.
L'exposició dels informes durant les pericials coincideixen amb el que va explicar l'acusat durant la seva confessió. Segons el seu relat, va atacar primer la víctima amb un ganivet i, posteriorment, amb un martell i després va utilitzar una motoserra per seccionar el cadàver amb la intenció de desfer-se'n i traslladar les restes fora de l'habitatge.
