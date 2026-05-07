Els hereus i pubilles de Vilanova del Camí reivindiquen el valor cultural i social del pubillatge
Els joves destaquen que l’experiència els ha permès conèixer persones, tradicions i municipis d’arreu de Catalunya i Andorra
Els actuals representants del pubillatge de Vilanova del Camí, Biel Anguiano, Celia Rizzo, Lluís Díaz i Vinyet Soler, han compartit a Ràdio Nova la seva experiència després de mesos exercint com a hereus i pubilles del municipi, una vivència que defineixen com a enriquidora tant en l’àmbit personal com cultural.
Des del seu nomenament el passat setembre, els quatre joves han participat en nombrosos actes arreu de Catalunya i Andorra, representant Vilanova del Camí i descobrint noves tradicions i realitats. “Coneixes gent, llocs, i està molt bé”, assegurava Celia Rizzo, mentre que Biel Anguiano destacava especialment la visita a Andorra com una de les experiències més especials. Els participants coincideixen també a remarcar l’impacte personal del pubillatge, que els ha ajudat a perdre la timidesa i a millorar les habilitats socials. Els més petits, Lluís i Vinyet, recorden amb especial il·lusió el moment del nomenament i l’entrega de la faixa. El pubillatge, recuperat a Vilanova del Camí l’any 2000, es consolida així com una eina de participació juvenil i preservació de les tradicions catalanes. Amb les candidatures obertes fins a l’1 de juny, els actuals representants animen altres joves a participar-hi i a viure “una experiència que val molt la pena”.
L’entitat prepara també una gran celebració aquest setembre amb motiu del 25è aniversari de la recuperació del pubillatge al municipi, amb la voluntat de reunir totes les pubilles i hereus que n’han format part al llarg d’aquests anys.
