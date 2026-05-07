Els Moixiganguers protagonitzen un documental amb les fotografies del grup com a eix

La combinació de les fotografies de Pau Corcelles, que fa anys que segueix els castellers, amb la música de Pegasus són el la base del treball

Projecció del documental en una sessió de prova / Moixiganguers

L’activitat i la història de la colla de castells d’Igualada, els Moixiganguers, ha quedat recollida en un documental, «Simfonia d’una gran cultura», que s’ha elaborat a partir del material gràfic de Pau Corcelles, que ha seguit els castellers des dels anys 90 fins ara. La presentació es fa el divendres 15 de maig, a les 7 de la tarda, a l’Ateneu d’Igualada.

El documental és una àmplia selecció de fotografies que l’autor ha realitzat al llarg dels anys als Moixiganguers d’Igualada i a moltes altres colles castelleres del país. És una mirada «completa i lligada del que succeeix en una diada castellera, mostrant tot allò que sovint queda més enllà del conegut lema casteller força, equilibri, valor i seny», han explicat fonts de l’entitat.

El projecte es construeix en diàleg amb la música del disc «Simfonia d’una gran ciutat» del grup català de jazz-rock Pegasus. En aquest treball, la banda va posar música a la pel·lícula de 1927 Symphony of a Great City, recreant la vitalitat de la ciutat de Berlín amb una sonoritat vibrant que encara avui es manté moderna. Pegasus va interpretar aquesta obra en directe en diverses ocasions, entre elles a la Festa Major d’Igualada de 1991, on Pau Corcelles —amb només 18 anys— la va descobrir i en va quedar profundament impressionat.

Si Pegasus va posar música a unes imatges, Corcelles ha volgut fer el camí invers: posar imatges a la seva música. El resultat és un intens muntatge audiovisual d’uns 45 minuts que combina més de 1..000 fotografies, presentades a un ritme dinàmic per mantenir l’atenció de l’espectador i transmetre una història global, més enllà de cada imatge individual.

El documental s’adreça tant al públic casteller com a aquell que no ho és. Els castellers hi reconeixeran moments i emocions familiars, mentre que els no castellers podran apropar-se i comprendre millor aquest món tan singular i arrelat al nostre país, segons han exposat fonts de l’entitat.

