El ple de Vilanova del Camí debatrà residus, economia i urbanisme aquest dilluns
La sessió ordinària inclourà la revisió del servei de neteja viària, noves subvencions per a l’activitat econòmica i un conveni urbanístic amb Òdena
Ruben Costa
El ple de Vilanova del Camí es reunirà aquest dilluns a les 19:00hores en sessió ordinària. La sessió es podrà seguir en directe des de la sala de plens o via streaming a Ràdio Nova.
Un dels punts més destacats de l’ordre del dia serà l’aprovació de la revisió dels preus del servei de recollida d’escombraries i neteja viària per al període 2025-2026. Aquesta actualització s’emmarca en el procés de renovació del model de gestió de residus que està duent a terme el municipi en els darrers anys, amb l’objectiu d’adaptar-se a les exigències de l’economia circular i a la normativa europea en matèria de sostenibilitat i gestió ambiental. En l’àmbit econòmic, el ple també debatrà l’aprovació inicial de la modificació de les bases reguladores de les subvencions municipals destinades al foment de l’ocupació i l’activitat econòmica. Aquestes ajudes s’adrecen a empreses que generin nous llocs de treball, a la implantació de noves activitats al municipi i a l’impuls de reformes i ampliacions d’establiments comercials i de serveis. Es tracta d’un instrument que forma part del pla municipal de suport al teixit empresarial local i que s’actualitza periòdicament per millorar-ne l’eficàcia.
Pel que fa a urbanisme, el ple preveu aprovar el conveni entre els ajuntaments de Vilanova del Camí i Òdena per establir els compromisos relatius als sectors PMUr1 i PMUr2. Aquest acord s’inscriu en el marc de la modificació puntual del planejament urbanístic general dels dos municipis i té com a objectiu ordenar i planificar aquestes zones de creixement de manera coordinada. La sessió finalitzarà amb el torn habitual de precs i preguntes dels grups municipals.
